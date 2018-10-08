«Преступления должны прекратиться»: в ЕС призвали установить контроль за расследованием убийства болгарской журналистки

В Совете Европы призвали установить международный контроль за расследованием убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой, которая за неделю до смерти запустила новую программу на местном телевидении. Репортёр разрабатывала тему о хищениях средств из фондов Европейского союза. Как отметили профильные организации, это уже четвёртое убийство сотрудников СМИ в ЕС с 2017 года. Официальная София пообещала провести тщательное расследование, рассматриваются все версии произошедшего. Не исключено, что убийство связано с профессиональной деятельностью Мариновой.

Расследование убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой должно идти под международным контролем, заявила комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович. Она призвала власти Болгарии незамедлительно приступить к расследованию этого «ужасного преступления».

«В контексте того, что её последняя работа была связана с предполагаемым неправомерным использованием средств из фондов ЕС, необходимо усилить международный контроль», — говорится в заявлении.

Миятович добавила, что нельзя допускать давления и нападения на работников СМИ. «Государства должны защищать жизни журналистов и не допускать, чтобы преступники, совершающие против них преступления, уходили от наказания», — добавила представитель Совета Европы.

В свою очередь, в Европейской комиссии отметили, что без свободной прессы нет демократии.

«С большой скорбью мы узнали об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Наши мысли с её семьёй и друзьями. Мы ожидаем скорейшего и тщательного расследования, чтобы привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

There is no democracy without a free press.

It is with great sadness that we learned about the murder of the Bulgarian journalist Viktoria Marinova. Our thoughts are with her family and friends.

We expect a swift and thorough investigation to bring those responsible to justice. pic.twitter.com/OcyPR9fQ4p — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 8 октября 2018 г.

В Международной и Европейской федерации журналистов (IFJ-EFJ) подчеркнули, что это уже четвёртое убийство представителя СМИ в Европейском союзе с 2017 года.

«Мы призываем правительства европейских стран безотлагательно поддержать предложение IFJ о международной Конвенции о безопасности и независимости журналистов и выполнить рекомендацию Совета Европы о защите журналистики и безопасности журналистов», — заявил генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

Напомним, в августе 2017 года датский изобретатель и предприниматель Петер Мадсен убил шведскую журналистку Ким Валль на борту собственной подводной лодки Nautilus в акватории Копенгагена. Его приговорили к пожизненному заключению.

В октябре 2017 года был взорван автомобиль Дафны Каруаны Галиции, которая была одним из авторов «панамского досье». В документе раскрывались коррупционные эпизоды, связанные с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом. Спустя два месяца были предъявлены обвинения троим подозреваемым в убийстве.

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Кроме того, в марте 2018 года власти Греции по запросу Мальты арестовали россиянку Марию Ефимову, но отпустили её из-под стражи спустя месяц, отклонив запрос об эстрадиции в островное государство. В интервью RT она рассказала, что была информатором погибшей журналистки.

В феврале 2018 года в одном из домов в селе Велка Мача неподалёку от Братиславы было обнаружено тело журналиста Яна Куциака и его супруги. Незадолго до убийства он расследовал связи местных политиков с представителями итальянской мафии.

На фоне произошедшего в отставку со своих постов ушли министр культуры Марек Мадьярич, глава МВД Роберт Калинак и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В конце сентября были арестованы подозреваемые по этому делу.

Мотивы и расследование преступления

Тело 30-летней Виктории Мариновой, ведущей и исполнительного директора регионального телеканала ​TVN, было обнаружено в субботу, 6 октября, в парке возле набережной реки Дунай в городе Русе на севере Болгарии. Отмечается, что смерть девушки наступила в результате многочисленных ударов по голове и удушья. Кроме того, стало известно, что её изнасиловали перед смертью.

Как подчеркнул прокурор Георги Георгиев, также пропали некоторые личные вещи погибшей — предметы одежды, мобильный телефон и ключи от автомобиля. В этой связи рассматриваются все версии произошедшего.

«Раскрытие убийства в Русе — лишь вопрос времени. Лучшие криминалисты расследуют происшествие, получено большое количество образов ДНК», — отметил премьер-министр страны Бойко Борисов.

Между тем на данный момент подозреваемых по этому делу нет. При этом как сообщил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, полицейские проведут проверку пациентов расположенной поблизости психиатрической больницы, а также местных жителей, которые могут быть связаны с организованной преступностью.

В понедельник, 8 октября, также должно пройти совещание с участием сотрудников прокуратуры и полиции, по итогам которого ожидается предоставление новых сведений о ходе расследования.

Как рассказал AFP на условиях анонимности один из журналистов TVN, до произошедшего никто с телеканала не получал каких-либо угроз в свой адрес, но теперь журналисты опасаются за свою безопасность.

«С огромной болью и непреодолимой скорбью наша редакция переживает утрату любимой коллеги», — говорится в сообщении на сайте телеканала из Русе.

Отметим, что некоторое время назад Маринова запустила новое ток-шоу под названием «Детектор», первый выпуск которого вышел в эфир 30 сентября.

В нём было продемонстрировано интервью с Димитаром Стояновым с сайта Bivol.bg и Аттилой Биро из румынского проекта Rise. Журналисты рассказывали о расследовании предполагаемых махинаций с фондами ЕС​, которые связаны с крупными бизнесменами и политиками.

Как отметил в разговоре с RT председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв, версия об убийстве Мариновой за её профессиональную деятельность имеет право на существование.

«Думаю, что такое вполне возможно. Так же, как и работа на войне, работа журналистов, которые занимаются расследованиями — не менее опасна. Такое часто происходит», — сказал он.

По его словам, в СЖР готовы при необходимости оказать всю необходимую юридическую помощь коллегам из Болгарии.

«Мы в постоянном контакте с генеральным секретарём Международной федерации журналистов Энтони Беланже. Международная федерация выступает с осуждением этого акта и требует его расследовать. Мы всегда поддерживаем наших коллег. Я надеюсь, что наши коллеги, в том числе, болгарские, смогут достойно расследовать то, что случилось. У нас хорошие контакты с Союзом журналистов в Болгарии, с его руководителем Снежаной Тодоровой. Я надеюсь, что мы в ближайшее время вступим в контакт и обсудим этот вопрос», — пояснил Соловьёв.