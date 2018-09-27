В Словакии арестовали подозреваемых в убийстве журналиста
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По словам Пеллегрини, он был рад узнать, что «полиция арестовала подозреваемых в убийстве двух невинных молодых людей».
«Я считаю, что этот зверский поступок будет раскрыт и станут известны мотивы нападавших», — заявил он.
При этом адвокат Даниэль Липшич сообщил, что подозреваемые были арестованы утром 27 сентября.
В мае министр культуры Словакии Марек Мадьярич и глава МВД страны Роберт Калинак ушли в отставку на фоне убийства Куциака.
В феврале тела Куциака и его невесты нашли в одном из домов в селе Велка Мача неподалёку от Братиславы. Журналист занимался расследованием связей местных политиков с мафией.