Журналист был убит в Мексике
В мужчину стреляли двое неизвестных, которые на мотоцикле приблизились к его дому в момент выхода корреспондента на улицу. Журналист скончался уже после госпитализации в больницу.
Ранее Гомес уже подавал жалобы в прокуратуру на угрозы смерти.
Его коллега в социальных сетях назвал поступок преступников «трусливой агрессией» и потребовал от «компетентных властей разъяснения деталей этих преступных деяний».
В прокуратуре начали расследование этого инцидента.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в ходе совещания организации по правам человека в Варшаве заявил, что слишком часто убийства представителей прессы остаются без внимания, а преступники — безнаказанными.