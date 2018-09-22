Журналист был убит в Мексике

В Мексике, штат Чьяпас, был убит журналист Марио Гомес издания Heraldo de Chiapas. Об этом сообщает портал Excelsior.

В мужчину стреляли двое неизвестных, которые на мотоцикле приблизились к его дому в момент выхода корреспондента на улицу. Журналист скончался уже после госпитализации в больницу.

Ранее Гомес уже подавал жалобы в прокуратуру на угрозы смерти.

Его коллега в социальных сетях назвал поступок преступников «трусливой агрессией» и потребовал от «компетентных властей разъяснения деталей этих преступных деяний».

В прокуратуре начали расследование этого инцидента.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в ходе совещания организации по правам человека в Варшаве заявил, что слишком часто убийства представителей прессы остаются без внимания, а преступники — безнаказанными.