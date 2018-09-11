В ОБСЕ назвали безнаказанность убийств журналистов позором

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в ходе совещания организации по правам человека в Варшаве заявил, что слишком часто убийства представителей прессы остаются без внимания, а преступники — безнаказанными.

«Безнаказанность убийств журналистов — это позор. Многие из нападавших на представителей прессы так и не предстали перед судом», — цитирует РИА Новости Дезира.

По данным его офиса, только в двух из десяти случаях убийцы начинают преследоваться законом.

«Со времени нашего предыдущего совещания в регионе ОБСЕ убиты несколько журналистов. Ещё несколько журналистов подверглись нападениям и были ранены. Более 200 журналистов нуждаются в постоянной защите полиции», — отметил представитель ОБСЕ.

Дезир отметил, что теперь безопасными для прессы перестали считаться и те страны, которые раньше не вызывали беспокойства.

«Ныне быть журналистом рискованно даже в тех местах, которые были ранее безопасны, — в Нидерландах, Германии», — сообщил дипломат.

Кроме этого, Дезир отдельно остановился на вопросе арестованных журналистов.

«Более 150 журналистов находятся в тюрьмах в регионе ОБСЕ, в основном в Турции и Азербайджане», — отметил он.

31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.