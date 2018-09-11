В ОБСЕ назвали безнаказанность убийств журналистов позором
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«Безнаказанность убийств журналистов — это позор. Многие из нападавших на представителей прессы так и не предстали перед судом», — цитирует РИА Новости Дезира.
По данным его офиса, только в двух из десяти случаях убийцы начинают преследоваться законом.
«Со времени нашего предыдущего совещания в регионе ОБСЕ убиты несколько журналистов. Ещё несколько журналистов подверглись нападениям и были ранены. Более 200 журналистов нуждаются в постоянной защите полиции», — отметил представитель ОБСЕ.
Дезир отметил, что теперь безопасными для прессы перестали считаться и те страны, которые раньше не вызывали беспокойства.
«Ныне быть журналистом рискованно даже в тех местах, которые были ранее безопасны, — в Нидерландах, Германии», — сообщил дипломат.
Кроме этого, Дезир отдельно остановился на вопросе арестованных журналистов.
«Более 150 журналистов находятся в тюрьмах в регионе ОБСЕ, в основном в Турции и Азербайджане», — отметил он.
31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.