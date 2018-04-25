Суд приговорил к пожизненному сроку владельца подлодки Nautilus за убийство журналистки

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Суд приговорил владельца подводной лодки Nautilus, датского изобретателя Петера Мадсена, который обвиняется в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, к пожизненному заключению.
Суд приговорил к пожизненному сроку владельца подлодки Nautilus за убийство журналистки
  • Петер Мадсен
  • © Reuters/Scanpix Denmark

Об этом сообщает AFP.

В январе Мадсену были предъявлены обвинения в её убийстве.

Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке в море недалеко от Копенгагена 10 августа 2017 года. Позднее на субмарине, которая якобы потерпела бедствие, был обнаружен только сам изобретатель.

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