Владельцу подлодки Nautilus предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки

Владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену прокуратура предъявила обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, сообщает Associated Press.

Мадсен обвиняется в убийстве, а также в непристойном обращении с телом журналистки.

Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке 10 августа. Позднее на субмарине, терпящей бедствие около Копенгагена, был обнаружен только сам изобретатель.

Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.

В октябре Мадсен сознался в расчленении её тела.