Владельцу подлодки Nautilus предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки
Владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену прокуратура предъявила обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, сообщает Associated Press.
Мадсен обвиняется в убийстве, а также в непристойном обращении с телом журналистки.
Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке 10 августа. Позднее на субмарине, терпящей бедствие около Копенгагена, был обнаружен только сам изобретатель.
Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.
В октябре Мадсен сознался в расчленении её тела.
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