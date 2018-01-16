Владельцу подлодки Nautilus предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки

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Владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену прокуратура предъявила обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, сообщает Associated Press.

Мадсен обвиняется в убийстве, а также в непристойном обращении с телом журналистки.

Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке 10 августа. Позднее на субмарине, терпящей бедствие около Копенгагена, был обнаружен только сам изобретатель.

Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.

В октябре Мадсен сознался в расчленении её тела.

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