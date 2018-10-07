Представитель ОБСЕ по СМИ шокирован убийством журналистки в Болгарии

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован сообщениями о жестоком убийстве в Болгарии журналистки Виктории Мариновой.
Представитель ОБСЕ по СМИ шокирован убийством журналистки в Болгарии
  • © OSCE/Curtis Budden

«Я шокирован ужасным убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся расследованиями», — сказал он.

По его словам, он будет внимательно следить за ходом расследования данного дела.

Дезир также призвал как можно быстрее найти и привлечь к ответственности виновных и выяснить, связано ли это преступление с работой журналистки.

Тело Виктории Мариновой было найдено в парке города Русе в субботу, 6 октября.

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