Представитель ОБСЕ по СМИ шокирован убийством журналистки в Болгарии
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«Я шокирован ужасным убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся расследованиями», — сказал он.
По его словам, он будет внимательно следить за ходом расследования данного дела.
Дезир также призвал как можно быстрее найти и привлечь к ответственности виновных и выяснить, связано ли это преступление с работой журналистки.
Тело Виктории Мариновой было найдено в парке города Русе в субботу, 6 октября.