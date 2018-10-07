В Болгарии убита тележурналистка Виктория Маринова

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В болгарском городе Русе убита тележурналистка Виктория Маринова. Её тело было найдено в парке в субботу, 6 октября.
В Болгарии убита тележурналистка Виктория Маринова
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Как пишет The Telegraph, женщину несколько раз ударили по голове, а затем задушили.

Глава МВД Болгарии Младен Маринов позднее подтвердил, что на теле погибшей также были найдены следы изнасилования.

В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN. Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.

В октябре 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. В декабре стало известно о задержании восьми человек в рамках расследования данного дела.

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