В Болгарии убита тележурналистка Виктория Маринова
Как пишет The Telegraph, женщину несколько раз ударили по голове, а затем задушили.
Глава МВД Болгарии Младен Маринов позднее подтвердил, что на теле погибшей также были найдены следы изнасилования.
В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN. Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.
В октябре 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. В декабре стало известно о задержании восьми человек в рамках расследования данного дела.