В Болгарии убита тележурналистка Виктория Маринова

В болгарском городе Русе убита тележурналистка Виктория Маринова. Её тело было найдено в парке в субботу, 6 октября.

Как пишет The Telegraph, женщину несколько раз ударили по голове, а затем задушили.

Глава МВД Болгарии Младен Маринов позднее подтвердил, что на теле погибшей также были найдены следы изнасилования.

В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN. Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.

В октябре 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. В декабре стало известно о задержании восьми человек в рамках расследования данного дела.