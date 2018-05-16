В ЕС предложили создать в ООН пост спецпредставителя по безопасности журналистов

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с предложением создать в ООН пост специального представителя по вопросам безопасности журналистов.

«Мы предложили нашему другу (Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. — RT) назначить специального представителя по вопросам безопасности журналистов, потому что это тема, которая беспокоит нас всё больше и больше, и в Европе, и за пределами Европы», — цитирует Юнкера РИА Новости.

В апреле на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция.

Кроме того, в конце февраля в Словакии разразился политический кризис после убийства журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями связей местных политиков с мафией.