В ЕС предложили создать в ООН пост спецпредставителя по безопасности журналистов

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с предложением создать в ООН пост специального представителя по вопросам безопасности журналистов.
В ЕС предложили создать в ООН пост спецпредставителя по безопасности журналистов
  • Reuters

«Мы предложили нашему другу (Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. — RT) назначить специального представителя по вопросам безопасности журналистов, потому что это тема, которая беспокоит нас всё больше и больше, и в Европе, и за пределами Европы», — цитирует Юнкера РИА Новости.

В апреле на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция.

Кроме того, в конце февраля в Словакии разразился политический кризис после убийства журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями связей местных политиков с мафией.

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