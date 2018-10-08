СЖР готов оказать юридическую помощь в связи с убийством журналистки в Болгарии

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал RT убийство болгарской журналистки Виктории Мариновой.
СЖР готов оказать юридическую помощь в связи с убийством журналистки в Болгарии
  • Reuters

«Мы в постоянном контакте с генеральным секретарём Международной федерации журналистов Энтони Беланже. Федерация выступает с осуждением этого акта и требует его расследовать. Мы всегда поддерживаем наших коллег. Я надеюсь, что наши коллеги, в том числе болгарские, смогут достойно расследовать то, что случилось. У нас хорошие контакты с Союзом журналистов Болгарии, с его руководителем Снежаной Тодоровой. Я надеюсь, что мы в ближайшее время обсудим этот вопрос. Если возникнет необходимость, может быть, поможем юридически нашим болгарским коллегам», — отметил Соловьёв.

По его словам, версия, что мотивом убийства могло стать проводимое журналисткой расследование хищения средств в ЕС, вполне может соответствовать реальности.

«Думаю, что такое вполне возможно. Так же как и работа на войне, работа журналистов, которые занимаются расследованиями, не менее опасна. Такое часто происходит», — заключил Соловьёв.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что шокирована жестоким убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой и ожидает расследования произошедшего.

Тело журналистки Виктории Мариновой было найдено в парке города Русе 6 октября.

В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.

Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.

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