«Если Вашингтон захочет повоевать, повод найдётся»: стоит ли ждать от США шагов навстречу КНДР в вопросе денуклеаризации
- Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с Майком Помпео
- Reuters
- © KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Госдепа Майк Помпео договорились о формировании рабочей группы по вопросам денуклеаризации. Об этом говорится в заявлении администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с госсекретарём США.
Помпео сообщил лидеру Южной Кореи, что в ходе визита в Пхеньян американская делегация договорилась с местным руководством продолжить переговоры о дате и месте проведения второго саммита США — КНДР. Отмечается, что стороны также обсудили инспекцию ядерных объектов КНДР со стороны Соединённых Штатов и действия Вашингтона в ответ на денуклеаризацию.
Мун Чжэ Ин выразил надежду, что визит Помпео в Пхеньян и новый саммит позволят «сделать важный шаг вперёд» и добиться того, чтобы процесс денуклеаризации Корейского полуострова стал необратимым.
Сам Помпео считает, что поездка в Северную Корею «прошла лучше, чем в прошлый раз».
«Визит в Северную Корею был продуктивным. Как сказал президент Дональд Трамп, ещё многое предстоит сделать, но важно, что мы сделали ещё один шаг», — цитирует Помпео администрация южнокорейского лидера.
В своём Twitter Помпео отметил, что стороны «продолжают добиваться прогресса в достигнутых в ходе сингапурского саммита соглашениях».
Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDeptpic.twitter.com/mufyOKkDLw— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018
По итогам поездки Помпео президент США Дональд Трамп заявил, что у главы Госдепа прошла «хорошая встреча» с Ким Чен Ыном.
«Прогресс в отношении соглашений, достигнутых в Сингапуре! С нетерпением жду встречи с председателем Кимом в ближайшем будущем», — написал он в Twitter.
.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2018
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, для американской администрации тема денуклеаризации Корейского полуострова актуальна в связи с грядущими выборами в конгресс.
«Очевидно, что Трамп и его команда будут выдавать северокорейское разоружение за свой главный внешнеполитический успех перед промежуточными выборами, до которых остаётся уже ровно месяц», — сказал в разговоре с RT политолог.
Под влиянием старших партнёров
Помпео посетил Сеул сразу после визита в КНДР. При этом предать огласке договорённости, достигнутые с Ким Чен Ыном, он отказался, отметив, что расскажет всё в частной беседе с Мун Чжэ Ином. Позднее некоторые детали переговоров появились в заявлениях администрации южнокорейского лидера. После этого сообщение о поездке было опубликовано на сайте Госдепа США.
«Госсекретарь Помпео провёл плодотворные обсуждения с председателем Ким Чен Ыном в Пхеньяне в воскресенье. Они обсудили четыре пункта, содержащиеся в совместном заявлении сингапурского саммита», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Хезер Науэрт.
При этом в Пхеньяне визит Помпео пока никак не прокомментировали. Брутер считает, что заявлениям о ходе переговоров можно доверять «ровно настолько, насколько мы доверяем американской и южнокорейской сторонам».
- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
- Reuters
- © Kim Hong-Ji/File Photo
«Хотелось бы послушать позицию северокорейской стороны, а также узнать, что именно кроется за словами о том, что США готовы на ответные меры. Когда говорят о рабочей группе, о денуклеаризации полуострова, разоружении Северной Кореи, но не говорят, на какие ответные меры готовы США, это значит, что договорённости, во-первых, в чём-то не готовы, а во-вторых, США будут продолжать торговаться за каждый пункт, который уменьшает их военное присутствие на полуострове и их влияние на отношения между Северной и Южной Кореей», — заметил эксперт.
По его словам, заявления не случайно поступают от администрации южнокорейского президента. Политолог предположил, что Вашингтон хочет сохранять Сеул под своим контролем — как в целом, так и в процессе денуклеаризации.
«Тот факт, что Южная Корея в курсе переговоров между КНДР и США, говорит о том, что США будут стремиться в полной мере сохранить своё влияние в Южной Корее, с тем чтобы денуклеаризация этому ни в коем случае не помешала», — добавил Брутер.
В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что такими заявлениями Сеул объясняет своим гражданам изменения во внешнеполитическом курсе в отношении КНДР.
«Сеул идёт на сближение с Северной Кореей, и это серьёзно меняет стратегию внешнеполитической дипломатии Южной Кореи, сложившуюся за последние десятилетия. Они объясняют, что изменилось. Они объясняют, что Северная Корея теперь не агрессор, а рукопожатный участник дипломатического процесса, с которым встречаются даже представители «старшего брата» — США», — заявил в беседе с RT эксперт.
По его словам, Сеул выступает в качестве активного участника переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова в рамках тренда, заданного Вашингтоном.
«Южная Корея, как страна с ограниченным суверенитетом, во многом находящаяся под управлением США, действительно сама не смогла бы выстраивать какие-то международные инициативы. И если Южная Корея чуть-чуть опережает действия своих старших партнёров, то ей нужно объяснить почему», — заметил Солонников.
«Баланс должен сохраняться»
Комментируя переговоры, в Госдепе подтвердили, что Ким Чен Ын пригласил в страну инспекторов, которые смогут подтвердить ликвидацию ядерного полигона Пхунгери. Эксперты уверены, что Пхеньян действительно заинтересован в допуске американских специалистов на свои ядерные объекты — по крайней мере те, в отношении которых Северная Корея уже начала выполнять свои обязательства.
«Пхеньяну выгодно, чтобы международные наблюдатели подтвердили его шаги, которые уже предприняты по денуклеаризации Корейского полуострова. Поэтому, скорее всего, это произойдёт», — сказал Солонников.
Напомним, что в мае КНДР демонтировала полигон ядерных испытаний Пхунгери в присутствии международной группы журналистов. Позднее был начат демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты.
По итогам последнего межкорейского саммита КНДР подписала обязательство полностью остановить экспериментальный ядерный реактор в научном центре Йонбён и демонтировать ракетный полигон Тончхан. В то же время в Пхеньяне подчеркнули, что такие мероприятия возможны только в случае, если Вашингтон будет действовать в соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите США — КНДР в Сингапуре.
Вашингтон в ответ на взятые Пхеньяном обязательства пообещал предоставить стране гарантии безопасности. Однако в этом вопросе прогресс так и не был достигнут. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам встречи с северокорейским руководством, «невозможно, чтобы выполнялся подписанный документ (по итогам саммита с США. — RT) только в одностороннем порядке».
«Те договорённости, которые были достигнуты, выше всяких ожиданий. В то же время лидер КНДР говорит, что не может быть уступок только со стороны Северной Кореи, что это должно быть движение навстречу друг другу со стороны и Южной Кореи, и США, чтобы Пхеньяну были даны твёрдые гарантии безопасности со стороны международного сообщества. И конечно, усилия и России, и Китая в этих процессах очень важны», — отметила она в эксклюзивном интервью RT.
Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая в беседе с RT подчеркнул, что гарантии безопасности зависят от формального момента, а именно подписания соглашения об официальном окончании корейской войны.
«США требуют полной декларации всех ядерных объектов и ядерных программ. Это очень большое требование. И конечно, сразу его выполнить нельзя. Тем более что декларация — это, в общем-то, пустая бумажка. Она никого ни к чему не обязывает. Хотя это хороший символический жест. То есть нельзя сказать, что американцы пока сделали какие-то шаги навстречу. Шаги навстречу делают северокорейцы», — заметил эксперт.
По мнению Солонникова, Северная Корея не будет разоружаться на фоне сосредоточения военной мощи США у границ КНДР и совместных учений Соединённых Штатов с Южной Кореей.
«Баланс должен сохраняться, но он должен сохраняться за счёт того, что и одна сторона частично разоружается, и другая сторона тоже частично разоружается. Вот об этом и нужно договариваться», — заявил эксперт.
При этом доверять гарантиям со стороны Вашингтона в любом случае не стоит, уверен Толорая. В качестве примера он привёл ядерную сделку с Ираном, из которой США вышли в 2018 году по решению Дональда Трампа.
«Само их политическое устройство не позволяет сказать, что если какой-то президент что-то пообещал и даже под этим подписался, то следующий президент не скажет, что это всё ерунда... В принципе в американской политической системе такого рода нерушимые гарантии просто не заложены. И что бы они сегодня ни пообещали северокорейцам, какие бумажки ни подписали бы — в случае, если им захочется повоевать на Корейском полуострове, всегда для этого можно найти повод», — заключил он.
- Северный путь: как визит Ким Чен Ына в Россию отразится на сотрудничестве двух стран
- «Россия и Китай перехватывают инициативу»: почему в США заговорили о повторной встрече Трампа с Ким Чен Ыном
- «Последний саммит не ответил на главный вопрос»: при каких условиях Пхеньян может отказаться от ядерного оружия