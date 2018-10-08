«Если Вашингтон захочет повоевать, повод найдётся»: стоит ли ждать от США шагов навстречу КНДР в вопросе денуклеаризации

В ходе визита госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян США и КНДР договорились о формировании рабочей группы по вопросам денуклеаризации. Кроме того, стороны обсудили ответные шаги Вашингтона на подвижки в деле ядерного разоружения полуострова. Об этом сообщили в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Между тем Дональд Трамп заявил о «прогрессе» и добавил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Ким Чен Ыном. Эксперты напоминают, что, согласно достигнутым ранее договорённостям, Соединённые Штаты пообещали предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, однако не спешат это делать. Более того, аналитики считают, что гарантиям Вашингтона нельзя верить, ведь американцы могут попросту отказаться выполнять обязательства, как это уже было с иранской сделкой.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Госдепа Майк Помпео договорились о формировании рабочей группы по вопросам денуклеаризации. Об этом говорится в заявлении администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с госсекретарём США.

Помпео сообщил лидеру Южной Кореи, что в ходе визита в Пхеньян американская делегация договорилась с местным руководством продолжить переговоры о дате и месте проведения второго саммита США — КНДР. Отмечается, что стороны также обсудили инспекцию ядерных объектов КНДР со стороны Соединённых Штатов и действия Вашингтона в ответ на денуклеаризацию.

Мун Чжэ Ин выразил надежду, что визит Помпео в Пхеньян и новый саммит позволят «сделать важный шаг вперёд» и добиться того, чтобы процесс денуклеаризации Корейского полуострова стал необратимым.

Сам Помпео считает, что поездка в Северную Корею «прошла лучше, чем в прошлый раз».

«Визит в Северную Корею был продуктивным. Как сказал президент Дональд Трамп, ещё многое предстоит сделать, но важно, что мы сделали ещё один шаг», — цитирует Помпео администрация южнокорейского лидера.

В своём Twitter Помпео отметил, что стороны «продолжают добиваться прогресса в достигнутых в ходе сингапурского саммита соглашениях».

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDeptpic.twitter.com/mufyOKkDLw — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018

По итогам поездки Помпео президент США Дональд Трамп заявил, что у главы Госдепа прошла «хорошая встреча» с Ким Чен Ыном.

«Прогресс в отношении соглашений, достигнутых в Сингапуре! С нетерпением жду встречи с председателем Кимом в ближайшем будущем», — написал он в Twitter.

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2018

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, для американской администрации тема денуклеаризации Корейского полуострова актуальна в связи с грядущими выборами в конгресс.

«Очевидно, что Трамп и его команда будут выдавать северокорейское разоружение за свой главный внешнеполитический успех перед промежуточными выборами, до которых остаётся уже ровно месяц», — сказал в разговоре с RT политолог.

Под влиянием старших партнёров

Помпео посетил Сеул сразу после визита в КНДР. При этом предать огласке договорённости, достигнутые с Ким Чен Ыном, он отказался, отметив, что расскажет всё в частной беседе с Мун Чжэ Ином. Позднее некоторые детали переговоров появились в заявлениях администрации южнокорейского лидера. После этого сообщение о поездке было опубликовано на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь Помпео провёл плодотворные обсуждения с председателем Ким Чен Ыном в Пхеньяне в воскресенье. Они обсудили четыре пункта, содержащиеся в совместном заявлении сингапурского саммита», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Хезер Науэрт.

При этом в Пхеньяне визит Помпео пока никак не прокомментировали. Брутер считает, что заявлениям о ходе переговоров можно доверять «ровно настолько, насколько мы доверяем американской и южнокорейской сторонам».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Reuters

© Kim Hong-Ji/File Photo

«Хотелось бы послушать позицию северокорейской стороны, а также узнать, что именно кроется за словами о том, что США готовы на ответные меры. Когда говорят о рабочей группе, о денуклеаризации полуострова, разоружении Северной Кореи, но не говорят, на какие ответные меры готовы США, это значит, что договорённости, во-первых, в чём-то не готовы, а во-вторых, США будут продолжать торговаться за каждый пункт, который уменьшает их военное присутствие на полуострове и их влияние на отношения между Северной и Южной Кореей», — заметил эксперт.

По его словам, заявления не случайно поступают от администрации южнокорейского президента. Политолог предположил, что Вашингтон хочет сохранять Сеул под своим контролем — как в целом, так и в процессе денуклеаризации.

«Тот факт, что Южная Корея в курсе переговоров между КНДР и США, говорит о том, что США будут стремиться в полной мере сохранить своё влияние в Южной Корее, с тем чтобы денуклеаризация этому ни в коем случае не помешала», — добавил Брутер.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что такими заявлениями Сеул объясняет своим гражданам изменения во внешнеполитическом курсе в отношении КНДР.

«Сеул идёт на сближение с Северной Кореей, и это серьёзно меняет стратегию внешнеполитической дипломатии Южной Кореи, сложившуюся за последние десятилетия. Они объясняют, что изменилось. Они объясняют, что Северная Корея теперь не агрессор, а рукопожатный участник дипломатического процесса, с которым встречаются даже представители «старшего брата» — США», — заявил в беседе с RT эксперт.

По его словам, Сеул выступает в качестве активного участника переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова в рамках тренда, заданного Вашингтоном.

«Южная Корея, как страна с ограниченным суверенитетом, во многом находящаяся под управлением США, действительно сама не смогла бы выстраивать какие-то международные инициативы. И если Южная Корея чуть-чуть опережает действия своих старших партнёров, то ей нужно объяснить почему», — заметил Солонников.

«Баланс должен сохраняться»

Комментируя переговоры, в Госдепе подтвердили, что Ким Чен Ын пригласил в страну инспекторов, которые смогут подтвердить ликвидацию ядерного полигона Пхунгери. Эксперты уверены, что Пхеньян действительно заинтересован в допуске американских специалистов на свои ядерные объекты — по крайней мере те, в отношении которых Северная Корея уже начала выполнять свои обязательства.

«Пхеньяну выгодно, чтобы международные наблюдатели подтвердили его шаги, которые уже предприняты по денуклеаризации Корейского полуострова. Поэтому, скорее всего, это произойдёт», — сказал Солонников.

Напомним, что в мае КНДР демонтировала полигон ядерных испытаний Пхунгери в присутствии международной группы журналистов. Позднее был начат демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты.

По итогам последнего межкорейского саммита КНДР подписала обязательство полностью остановить экспериментальный ядерный реактор в научном центре Йонбён и демонтировать ракетный полигон Тончхан. В то же время в Пхеньяне подчеркнули, что такие мероприятия возможны только в случае, если Вашингтон будет действовать в соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите США — КНДР в Сингапуре.

Вашингтон в ответ на взятые Пхеньяном обязательства пообещал предоставить стране гарантии безопасности. Однако в этом вопросе прогресс так и не был достигнут. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам встречи с северокорейским руководством, «невозможно, чтобы выполнялся подписанный документ (по итогам саммита с США. — RT) только в одностороннем порядке».

«Те договорённости, которые были достигнуты, выше всяких ожиданий. В то же время лидер КНДР говорит, что не может быть уступок только со стороны Северной Кореи, что это должно быть движение навстречу друг другу со стороны и Южной Кореи, и США, чтобы Пхеньяну были даны твёрдые гарантии безопасности со стороны международного сообщества. И конечно, усилия и России, и Китая в этих процессах очень важны», — отметила она в эксклюзивном интервью RT.

Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая в беседе с RT подчеркнул, что гарантии безопасности зависят от формального момента, а именно подписания соглашения об официальном окончании корейской войны.

«США требуют полной декларации всех ядерных объектов и ядерных программ. Это очень большое требование. И конечно, сразу его выполнить нельзя. Тем более что декларация — это, в общем-то, пустая бумажка. Она никого ни к чему не обязывает. Хотя это хороший символический жест. То есть нельзя сказать, что американцы пока сделали какие-то шаги навстречу. Шаги навстречу делают северокорейцы», — заметил эксперт.

По мнению Солонникова, Северная Корея не будет разоружаться на фоне сосредоточения военной мощи США у границ КНДР и совместных учений Соединённых Штатов с Южной Кореей.

«Баланс должен сохраняться, но он должен сохраняться за счёт того, что и одна сторона частично разоружается, и другая сторона тоже частично разоружается. Вот об этом и нужно договариваться», — заявил эксперт.

При этом доверять гарантиям со стороны Вашингтона в любом случае не стоит, уверен Толорая. В качестве примера он привёл ядерную сделку с Ираном, из которой США вышли в 2018 году по решению Дональда Трампа.

«Само их политическое устройство не позволяет сказать, что если какой-то президент что-то пообещал и даже под этим подписался, то следующий президент не скажет, что это всё ерунда... В принципе в американской политической системе такого рода нерушимые гарантии просто не заложены. И что бы они сегодня ни пообещали северокорейцам, какие бумажки ни подписали бы — в случае, если им захочется повоевать на Корейском полуострове, всегда для этого можно найти повод», — заключил он.