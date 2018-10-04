«Надеемся на здравомыслие коллег»: в МИД России ответили на заявления Израиля о системах С-300 в Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал Израиль к здравомыслию, после того как в Тель-Авиве заявили о возможном уничтожении комплексов С-300, которые Россия поставила в Сирию. Военные эксперты отмечают, что подобные высказывания Израиля вызваны предстоящими сложностями в борьбе с Ираном, которую он ведёт на территории арабской республики. При этом ранее в эксклюзивном интервью RT глава МИД Сирии Валид Муаллем подчёркивал, что С-300 предназначены исключительно для обороны, а не для нападения.

В российском МИД отреагировали на заявления Израиля о поставках Россией комплексов С-300 в Сирию. Комментируя слова главы Минобороны Израиля о невозможности отказа от военных операций в арабской республике после поставок в страну С-300, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал Тель-Авив к здравомыслию.

«Мы надеемся на здравомыслие израильских коллег в том, что касается действий в регионе. Мы исходим из того, что борьба с терроризмом, конечно, нужна, важна, вместе с тем, Сирия не должна быть ареной для сведения счётов, которые не связаны с борьбой с терроризмом», — заявил дипломат РИА Новости.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ранее подчеркнул, что, с одной стороны, Тель-Авиву важно «вернуть рабочие отношения» с Россией в нормальный режим, а с другой, он готов уничтожать С-300, если Сирия применит их против израильских самолётов. Это подтвердил и министр регионального сотрудничества Цачи Ханегби, сообщает местное издание Ynetnews.

Minister Hanegbi: Israel can destroy Syria's S-300 missiles - https://t.co/SX7yMY9lTN — Ynetnews (@ynetnews) October 3, 2018

«Не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это именно тот случай, когда у нас просто нет выхода. И нет никакой возможности не принимать решений», — подчёркивал Либерман.

Тель-Авив при этом объясняет свои удары по Сирии необходимостью остановить развёртывание там сил Ирана, которые, по версии Израиля, пытаются таким образом провозить вооружение для ливанского движения «Хезболла».

При этом во время брифинга 4 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Иран действует в Сирии с разрешения Дамаска.

«Мы обратили внимание на сообщения о нанесении Ираном 1 октября ракетного удара по объектам базирующихся в Сирии на восточном берегу реки Евфрат организаторов теракта в иранском городе Ахвазе. В этой связи отмечаем, что иранские военные в Сирии оказывают содействие борьбе с международным терроризмом на законных основаниях по приглашению сирийского правительства», — подчеркнула она во время брифинга.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

РИА Новости

© Алексей Куденко

Кроме того, дипломат пояснила, что угрозы со стороны Ирана нет, так как Тегеран неукоснительно соблюдает обязательство по ядерной сделке. Это было подтверждено в последнем докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Проверку организация проводила после заявлений Биньямина Нетаньяху о том, что МОССАДу удалось якобы получить доказательства нарушений Ираном Договора о нераспространении ядерного оружия.

Эксперты поясняют, что несмотря на все разумные доводы Израиль продолжает видеть в Иране угрозу, и российские С-300 станут серьёзным препятствием для нанесения ударов по иранским позициям в Сирии. Именно поэтому слышны резкие комментарии Тель-Авива по поводу поставок военной техники из РФ, пояснил RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Израилю заходить теперь в атаку на «иранские объекты» на сирийской земле будет чрезвычайно трудно. Конечно, они будут стараться делать это, потому что для них иранские Стражи революции являются угрозой. Они очень сильно боятся, что с сирийской территории создаётся плацдарм для нападения на Израиль. И они не хотят отказываться от превентивных ударов по «Хезболле», которая тоже находится на территории Сирии. Но теперь им это делать будет очень опасно», — сказал эксперт.

При этом Литовкин подчеркнул, что у Израиля нет оснований враждебно воспринимать поставки С-300 в Сирию, ведь в России не раз заявляли, что комплексы носят исключительно оборонительных характер.

«Если вы не летаете над территорией Сирии, то никто нападать на вас не будет с помощью С-300. С-300 также не ведёт ударов по земле», — подчеркнул военный эксперт.

«Защитить от комплексной агрессии»

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, со своей стороны, отмечает, что С-300 призваны помочь властям Сирии закрепить своё влияние в собственном воздушном пространстве.

«Официальный Дамаск — если он устанавливает суверенитет в небе — укрепляет свой суверенитет на земле. В этом и заключается продвижение вперёд, с помощью наших С-300. И террористы станут чувствовать себя ещё более неуютно, потому что мало кто сможет оказать им помощь оружием, боеприпасами и продовольствием», — пояснил Перенджиев RT.

Военнослужащие САР

РИА Новости

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Таким образом, подчёркивает эксперт, над Сирией «безнаказанно летать будет опасно». При этом беспокойство Израиля также говорит о том, что в Тель-Авиве понимают, что они не смогут вести открытую агрессию против Сирии. Александр Перенджиев уверен, что против Сирии ведётся активное противостояние и израильские бомбардировки — лишь часть сложной комбинации, осуществлению которой может помешать С-300.

«Против Сирии ведётся комплексная агрессия. Поставляя С-300, мы (Россия. — RT) укрепляем возможности Сирии в противостоянии этой комплексной агрессии, а не просто только терроризму. Это всё связано. И израильская агрессия, и агрессия западной коалиции, и агрессия террористов. Они все действуют слаженно и между собой не воюют. Все они бьют только по Сирии и воюют исключительно с Сирией. Мы говорим, что нужно защитить Сирию от комплексной агрессии. Что мы и делаем с поставкой С-300», — подчеркнул эксперт.

Поставки С-300 в Сирию

Москва приняла решение о поставке комплексов противовоздушной обороны в Сирию после того, как в небе над САР был сбит российский самолёт Ил-20. Ответственность за случившееся Минобороны РФ возложило на Израиль, так как истребители F-16 этой страны по факту прикрылись российским самолётом, подставив его под удар сирийских систем ПВО.

Глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но после произошедшего Москва изменила своё решение. Дамаску были направлены комплексы ПРО и другое оборудование с целью повышения безопасности российских военнослужащих.

В Дамаске назвали принятое Москвой решение своевременным. Министр иностранных дел САР Валид Муаллем в эксклюзивном интервью RT заявил, поставки ЗРК С-300 приведут к укреплению стабильности и безопасности в стране. Он также подчекрнул, что комплексы предназначены для обороны, а не для нападения.