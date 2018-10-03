Израиль намерен продолжить операции в Сирии и после поставок С-300
- РИА Новости
«Не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это именно тот случай, когда у нас просто нет выхода. И нет никакой возможности не принимать решений», — цитирует ТАСС Либермана.
По его словам, Израиль не идёт на авантюры, а лишь защищает свои жизненно важные интересы.
«К сожалению, мы находимся в такой ситуации, что в том, что касается наших интересов в области безопасности, мы не можем позволить себе никаких компромиссов», — добавил он.
Глава Минобороны подчеркнул, что самое важное на данный момент — «вернуть рабочие отношения» с Россией в нормальный режим.
«Нужно более активно задействовать горячую линию по предотвращению конфликтных ситуаций, нужно работать… Поскольку у нас с годами выработались очень хорошие, рабочие отношения с российской стороной, нам тут нечего было скрывать», — отметил Либерман.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Совету безопасности об осуществлении поставок С-300 в Сирию.
23 сентября Либерман заявлял, что Израиль продолжит операции в САР, несмотря на крушение Ил-20.