Израиль намерен продолжить операции в Сирии

Израиль намерен продолжить операции на территории Сирии против военного присутствия Ирана, несмотря на трагедию с российским Ил-20. Об этом заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

Интервью с главой Минобороны Израиля было опубликовано на сайте радиостанции Kan утром в воскресенье, 23 сентября, на фоне сообщений СМИ о том, что Россия может ограничить полёты Израиля в Сирии.

«Мы действовали и действуем осмотрительно и ответственно и только в тех случаях, когда у нас нет иного выбора. Так что ничего не изменилось и не изменится. Такова наша политика», — сказал он.

По его словам, Израиль не даст «превратить САР в передовую иранскую базу против Государства Израиль».

«Мы продолжаем действовать, для этого у нас есть все средства и возможности», — добавил он.

Либерман подчеркнул, что израильские военные полагаются на механизмы коммуникации с российскими военными в САР, которые были налажены в 2015 году.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль опасается ответных действий российской стороны после крушения Ил-20.

23 сентября в Министерстве обороны России заявили, что вина за крушение Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля.