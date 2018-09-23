СМИ: Израиль опасается ответных действий России после крушения Ил-20

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Ответные действия России после крушения Ил-20 в результате действий израильской стороны могут привести к тому, что Израилю «обрежут крылья» и ограничат зоны полёта самолётов в Сирии, пишет израильское издание Haaretz.
СМИ: Израиль опасается ответных действий России после крушения Ил-20
  • Ил-20
  • Reuters

Как отмечается, Израиль рассчитывает, что Россия ограничится закрытием неба на неделю и не будет вводить запрет на полёты вблизи своих баз на севере САР, так как это может перекрыть доступ израильской стороне к территориям севернее Дамаска.

Издание считает, что подобные меры могут привести к тому, что для сирийских войск и «Хезболлы» будут созданы безопасные зоны, а позиции Ирана в регионе лишь укрепятся.

При этом, как пишет Haaretz, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что переговоры с российской стороной, в том числе визит израильской делегации в Москву, говорят о том, что между странами установлены хорошие отношения.

По его словам, это также показывает, что Израиль «чувствует себя неловко» из-за крушения Ил-20.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил продолжать контакты с Россией.

23 сентября Минобороны России опубликует детальные данные о крушении самолёта Ил-20 у побережья Сирии.

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