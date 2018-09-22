Минобороны 23 сентября опубликует детали обстоятельств крушения Ил-20
- Reuters
«В воскресенье, 23 сентября, Министерство обороны Российской Федерации опубликует детальную информацию обо всех обстоятельствах катастрофы российского самолёта Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Там отметили, что будет приведена «поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы».
Ранее сообщалось, что израильские военные готовы принять представителей Вооружённых сил России и предоставить им дополнительные сведения относительно расследования крушения Ил-20 17 сентября над Средиземным морем.
Накануне израильская делегация передала российской стороне отчёт об инциденте.