Минобороны 23 сентября опубликует детали обстоятельств крушения Ил-20

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Министерство обороны России опубликует 23 сентября детальную информацию об обстоятельствах крушения российского самолёта Ил-20 у побережья Сирии.
Минобороны 23 сентября опубликует детали обстоятельств крушения Ил-20
  • Reuters

«В воскресенье, 23 сентября, Министерство обороны Российской Федерации опубликует детальную информацию обо всех обстоятельствах катастрофы российского самолёта Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Там отметили, что будет приведена «поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы».

Ранее сообщалось, что израильские военные готовы принять представителей Вооружённых сил России и предоставить им дополнительные сведения относительно расследования крушения Ил-20 17 сентября над Средиземным морем.

Накануне израильская делегация передала российской стороне отчёт об инциденте.

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