Израильские военные готовы принять российских коллег для разбора гибели Ил-20

Израильские военные готовы принять представителей Вооружённых сил России и предоставить им дополнительные сведения относительно расследования крушения Ил-20 17 сентября над Средиземным морем.

«Израильская делегация пригласила российских военных прибыть в Израиль, если будут какие-либо ещё вопросы или потребуется информация, которую мы готовы продолжать предоставлять», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя армии Израиля.

Он отметил, что Израиль уже представил российской стороне детализированный отчёт относительно этой ситуации.

Накануне израильская делегация передала российской стороне отчёт об инциденте, в ходе которого потерпел крушение российский самолёт Ил-20.