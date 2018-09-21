Израильские военные готовы принять российских коллег для разбора гибели Ил-20

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Израильские военные готовы принять представителей Вооружённых сил России и предоставить им дополнительные сведения относительно расследования крушения Ил-20 17 сентября над Средиземным морем.
Израильские военные готовы принять российских коллег для разбора гибели Ил-20
  • © Kirill Naumenko / wikipedia.org
  • globallookpress.com

«Израильская делегация пригласила российских военных прибыть в Израиль, если будут какие-либо ещё вопросы или потребуется информация, которую мы готовы продолжать предоставлять», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя армии Израиля.

Он отметил, что Израиль уже представил российской стороне детализированный отчёт относительно этой ситуации.

Накануне израильская делегация передала российской стороне отчёт об инциденте, в ходе которого потерпел крушение российский самолёт Ил-20.

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