Израильские военные готовы принять российских коллег для разбора гибели Ил-20
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«Израильская делегация пригласила российских военных прибыть в Израиль, если будут какие-либо ещё вопросы или потребуется информация, которую мы готовы продолжать предоставлять», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя армии Израиля.
Он отметил, что Израиль уже представил российской стороне детализированный отчёт относительно этой ситуации.
Накануне израильская делегация передала российской стороне отчёт об инциденте, в ходе которого потерпел крушение российский самолёт Ил-20.