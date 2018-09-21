Нетаньяху поручил продолжать контакты с Россией

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслушал доклад главы ВВС страны Амикама Норкина по итогам переговоров в Москве и поручил продолжать контакты с Россией.
Нетаньяху поручил продолжать контакты с Россией
  • © Reuters

Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

Отмечается, что утром 21 сентября он провёл совещание с руководством силового блока, в ходе которого заслушал доклад Норкина о переговорах в Москве. 

«Глава правительства дал указание продолжать постоянные контакты с Россией», — приводит сообщение РИА Новости. 

Ранее стало известно, что Норкин передал российской стороне данные об инциденте с Ил-20 в Сирии.

Нетаньяху заявлял, что направил главу ВВС Израиля с докладом в Москву для сохранения сотрудничества с Россией.

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