Шойгу доложил Совбезу об осуществлении поставок С-300 в Сирию

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Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости.
Шойгу доложил Совбезу об осуществлении поставок С-300 в Сирию
  • РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил участникам Совета безопасности об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.

Ранее официальный представитель коалиции во главе с США против террористической группировки «Исламское государство»* Шон Райан заявил, что поставка российских комплексов С-300 армии Сирии не повлияет на операции коалиции.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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