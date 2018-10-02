Шойгу доложил Совбезу об осуществлении поставок С-300 в Сирию
- РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил участникам Совета безопасности об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.
Ранее официальный представитель коалиции во главе с США против террористической группировки «Исламское государство»* Шон Райан заявил, что поставка российских комплексов С-300 армии Сирии не повлияет на операции коалиции.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.