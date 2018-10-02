В коалиции во главе с США отреагировали на поставки С-300 Сирии

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Официальный представитель коалиции во главе с США против террористической группировки «Исламское государство»* Шон Райан заявил, что поставка российских комплексов С-300 армии Сирии не повлияет на операции коалиции.
В коалиции во главе с США отреагировали на поставки С-300 Сирии
  • РИА Новости

«Нет, это ничего не меняет. Это оборонительные системы. У нас есть канал по предупреждению конфликтов с россиянами. Это всегда беспокоит, когда в регион попадает новое вооружение, но у нас есть процесс по предупреждению конфликтов», — приводит РИА Новости слова Райана.

28 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставка С-300 в Сирию уже началась

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем ранее в интервью RT заявил, что решение России о поставке С-300 в САР является своевременным шагом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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