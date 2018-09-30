Глава МИД Сирии назвал своевременным решение России поставить С-300 в САР
- Разворачивание зенитно-ракетной системы С-300 / © Михаил Фомичев
- РИА Новости
Муаллем рассказал, что высоко оценивает решение президента России Владимира Путина о поставке этой системы в Сирию.
Он отметил, что С-300 по своей сути оборонительная, а не наступательная система, которая предназначена для защиты сирийского неба.
«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за её усилия», — сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставка С-300 в Сирию уже началась.