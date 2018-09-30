Глава МИД Сирии назвал своевременным решение России поставить С-300 в САР

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что решение России о поставке зенитно-ракетной системы С-300 в САР является своевременным шагом.

Муаллем рассказал, что высоко оценивает решение президента России Владимира Путина о поставке этой системы в Сирию.

Он отметил, что С-300 по своей сути оборонительная, а не наступательная система, которая предназначена для защиты сирийского неба.

«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за её усилия», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставка С-300 в Сирию уже началась.