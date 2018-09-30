Глава МИД Сирии назвал своевременным решение России поставить С-300 в САР

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT заявил, что решение России о поставке зенитно-ракетной системы С-300 в САР является своевременным шагом.
Глава МИД Сирии назвал своевременным решение России поставить С-300 в САР
  • Разворачивание зенитно-ракетной системы С-300 / © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Муаллем рассказал, что высоко оценивает решение президента России Владимира Путина о поставке этой системы в Сирию.

Он отметил, что С-300 по своей сути оборонительная, а не наступательная система, которая предназначена для защиты сирийского неба. 

«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за её усилия», — сказал он. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставка С-300 в Сирию уже началась

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить