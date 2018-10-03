«На защиту военнослужащих»: российские комплексы С-300 доставлены в Сирию
Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 были доставлены в Сирию. Кадры выгрузки систем из военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» опубликовало Минобороны РФ.
2 октября глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности доложил об осуществлении поставок.
«В соответствии с решением президента, мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы управления и четыре пусковые установки», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что персонал, который будет заниматься эксплуатацией комплексов, уже отобран и приступил к обучению. Министр добавил, что подготовка специалистов займёт три месяца. Он также доложил членам Совета безопасности о процессе развёртывания единой системы сирийских ПВО.
«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — отметил он.
В Госдепе США считают, что поставка российских комплексов вызвала бы «серьёзную эскалацию» в Сирии. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Хезер Науэрт, комментируя сообщения о поставках С-300 в САР.
«Я не видела это сообщение (о поставке С-300. — RT). Не могу подтвердить, что оно верно. Я надеюсь, что они (Россия. — RT) этого не сделали. Это было бы своего рода серьёзной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии», — сказала она в рамках брифинга.
При этом за несколько часов до заявления Госдепа официальный представитель коалиции во главе с США в Сирии Шон Райан отмечал, что комплексы оборонительные и потому их поставка не повлияет на операции западных государств в регионе.
«Это ничего не меняет. Это оборонительные системы. У нас есть канал по предупреждению конфликтов с россиянами. Это всегда беспокоит, когда в регион попадает новое вооружение, но у нас есть процесс по предупреждению конфликтов», — подчёркивал он.
В самой САР отмечают, что поставка российских ЗРК не приведёт к усилению интенсивности боевых действий. Об этом в интервью RT говорил министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем.
«Мы — ответственное государство, и поэтому я высоко оцениваю решение президента Путина вооружить Сирию системой С-300. Это оборонительная система, а не наступательная, и предназначена она для защиты сирийского неба. Это приведёт к укреплению стабильности и безопасности, а не к усилению боевых действий. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг и мы очень благодарны России», — говорил он.
В МИД Ирана убеждены, что комплексы помогут обеспечить безопасность и стабильность в Сирии. Об этом 1 октября заявлял заместитель главы внешнеполитического ведомства исламской республики Аббас Аракчи.
«Я уверен, что это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране», — приводит его слова РИА Новости.
Стоящие на вооружении САР С-200 уже значительно устарели, отметил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он подчеркнул, что «значительно более» современные С-300 позволят существенно повысить эффективность противовоздушной обороны арабской республики.
«На вооружении ПВО Сирии были устаревшие комплексы типа С-200. С-300 — это значительно более новая техника, которая позволит существенно повысить боевую готовность средств ПВО Сирии. Эти установки могут видеть до 300 км и около полусотни целей могут одновременно вести и в дальнейшем поражать», — сказал депутат «Интерфаксу».
Красов напомнил, что эти системы не направлены против третьих стран. «Это сделано с целью обеспечить безопасность наших военнослужащих», — заключил он.
«Охладит горячие головы»
Напомним, Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после крушения российского Ил-20 17 сентября. По данным Минобороны России, трагедия произошла из-за провокации военных Израиля, поставивших самолёт ВКС РФ под удар сирийской системы С-200 на средиземноморском побережье САР. В результате погибли 15 российских военнослужащих.
Москва обвинила в произошедшем Тель-Авив. Согласно опубликованным Минобороны РФ сведениям, четыре израильских F-16 проводили ракетные удары по провинции Латакия, в непосредственной близости от Ил-20. О своей операции ВВС Израиля предупредили менее чем за минуту, и самолёт ВКС РФ не успел покинуть зону боевых действий.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что израильские лётчики намеренно прикрывались Ил-20 в надежде, что сирийские ПВО их не атакуют. Однако С-200 выпустила ракету, которая ударила по российскому самолёту, так его отражающая поверхность значительно больше.
В качестве мер обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии Москва приняла решение поставить комплексы С-300 и оборудование для единой системы ПВО арабской республики. Более того, Россия обеспечит радиоэлектронное подавление бортовых систем РЛС, навигации и связи для боевых самолётов вблизи Латакии. Об этом заявлял Шойгу.
«Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой», — говорил он.
В самом Израиле свою причастность к крушению Ил-20 отрицают. Согласно позиции Тель-Авива, вина за произошедшее лежит на Сирии и Иране. При этом израильтяне утверждают, что F-16 на момент удара ракеты С-200 по Ил-20 уже находились в воздушном пространстве еврейского государства. Однако это заявление опровергается российскими данными РЛС с военной базы в Хмеймиме.
«Представляемые сегодня данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим. Технические возможности данного комплекса и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории», — говорил 24 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.