«На защиту военнослужащих»: российские комплексы С-300 доставлены в Сирию

Российские комплексы ПВО С-300 доставлены в Сирию. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, как технику выгружают из российского военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан». По словам министра обороны Сергея Шойгу, на подготовку персонала для новых ЗРК потребуется около трёх месяцев, после чего С-300 войдут в состав сирийских ВС. Глава ведомства добавил, что Москва осуществляет и поставки оборудования для единой системы противовоздушной обороны САР, которая будет готова к запуску уже к 20 октября. В Госдепе США заявили, что передача комплексов может вызвать «серьёзную эскалацию» в регионе. В Сирии же подчёркивают, что система С-300 исключительно оборонительная и её появление не приведёт к усилению боевых действий. Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 были доставлены в Сирию. Кадры выгрузки систем из военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» опубликовало Минобороны РФ.

2 октября глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности доложил об осуществлении поставок.

«В соответствии с решением президента, мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы управления и четыре пусковые установки», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что персонал, который будет заниматься эксплуатацией комплексов, уже отобран и приступил к обучению. Министр добавил, что подготовка специалистов займёт три месяца. Он также доложил членам Совета безопасности о процессе развёртывания единой системы сирийских ПВО.

«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — отметил он.

В Госдепе США считают, что поставка российских комплексов вызвала бы «серьёзную эскалацию» в Сирии. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Хезер Науэрт, комментируя сообщения о поставках С-300 в САР.

«Я не видела это сообщение (о поставке С-300. — RT). Не могу подтвердить, что оно верно. Я надеюсь, что они (Россия. — RT) этого не сделали. Это было бы своего рода серьёзной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии», — сказала она в рамках брифинга.

При этом за несколько часов до заявления Госдепа официальный представитель коалиции во главе с США в Сирии Шон Райан отмечал, что комплексы оборонительные и потому их поставка не повлияет на операции западных государств в регионе.

«Это ничего не меняет. Это оборонительные системы. У нас есть канал по предупреждению конфликтов с россиянами. Это всегда беспокоит, когда в регион попадает новое вооружение, но у нас есть процесс по предупреждению конфликтов», — подчёркивал он.

В самой САР отмечают, что поставка российских ЗРК не приведёт к усилению интенсивности боевых действий. Об этом в интервью RT говорил министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем.

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«Мы — ответственное государство, и поэтому я высоко оцениваю решение президента Путина вооружить Сирию системой С-300. Это оборонительная система, а не наступательная, и предназначена она для защиты сирийского неба. Это приведёт к укреплению стабильности и безопасности, а не к усилению боевых действий. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг и мы очень благодарны России», — говорил он.

В МИД Ирана убеждены, что комплексы помогут обеспечить безопасность и стабильность в Сирии. Об этом 1 октября заявлял заместитель главы внешнеполитического ведомства исламской республики Аббас Аракчи.

«Я уверен, что это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране», — приводит его слова РИА Новости.

Стоящие на вооружении САР С-200 уже значительно устарели, отметил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он подчеркнул, что «значительно более» современные С-300 позволят существенно повысить эффективность противовоздушной обороны арабской республики.

«На вооружении ПВО Сирии были устаревшие комплексы типа С-200. С-300 — это значительно более новая техника, которая позволит существенно повысить боевую готовность средств ПВО Сирии. Эти установки могут видеть до 300 км и около полусотни целей могут одновременно вести и в дальнейшем поражать», — сказал депутат «Интерфаксу».

Красов напомнил, что эти системы не направлены против третьих стран. «Это сделано с целью обеспечить безопасность наших военнослужащих», — заключил он.

«Охладит горячие головы»

Напомним, Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после крушения российского Ил-20 17 сентября. По данным Минобороны России, трагедия произошла из-за провокации военных Израиля, поставивших самолёт ВКС РФ под удар сирийской системы С-200 на средиземноморском побережье САР. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

Москва обвинила в произошедшем Тель-Авив. Согласно опубликованным Минобороны РФ сведениям, четыре израильских F-16 проводили ракетные удары по провинции Латакия, в непосредственной близости от Ил-20. О своей операции ВВС Израиля предупредили менее чем за минуту, и самолёт ВКС РФ не успел покинуть зону боевых действий.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что израильские лётчики намеренно прикрывались Ил-20 в надежде, что сирийские ПВО их не атакуют. Однако С-200 выпустила ракету, которая ударила по российскому самолёту, так его отражающая поверхность значительно больше.

В качестве мер обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии Москва приняла решение поставить комплексы С-300 и оборудование для единой системы ПВО арабской республики. Более того, Россия обеспечит радиоэлектронное подавление бортовых систем РЛС, навигации и связи для боевых самолётов вблизи Латакии. Об этом заявлял Шойгу.

«Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой», — говорил он.

В самом Израиле свою причастность к крушению Ил-20 отрицают. Согласно позиции Тель-Авива, вина за произошедшее лежит на Сирии и Иране. При этом израильтяне утверждают, что F-16 на момент удара ракеты С-200 по Ил-20 уже находились в воздушном пространстве еврейского государства. Однако это заявление опровергается российскими данными РЛС с военной базы в Хмеймиме.

«Представляемые сегодня данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим. Технические возможности данного комплекса и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории», — говорил 24 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.