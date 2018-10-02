Шойгу: работу по установке единой системы управления ПВО в Сирии завершат к 20 октября

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В ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности глава российского оборонного ведомства рассказал о сроках установки единой системы управления ПВО в Сирии.
Шойгу: работу по установке единой системы управления ПВО в Сирии завершат к 20 октября
  • РИА Новости

«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шойгу доложил участникам Совета безопасности об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.

По словам министра, для обучения сирийских военнослужащих работе с российским С-300 необходимо около трёх месяцев.

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