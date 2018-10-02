Шойгу: работу по установке единой системы управления ПВО в Сирии завершат к 20 октября
- РИА Новости
«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Шойгу доложил участникам Совета безопасности об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.
По словам министра, для обучения сирийских военнослужащих работе с российским С-300 необходимо около трёх месяцев.