Шойгу: работу по установке единой системы управления ПВО в Сирии завершат к 20 октября

В ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности глава российского оборонного ведомства рассказал о сроках установки единой системы управления ПВО в Сирии.

«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шойгу доложил участникам Совета безопасности об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии.

По словам министра, для обучения сирийских военнослужащих работе с российским С-300 необходимо около трёх месяцев.