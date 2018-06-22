«Сеулу нужны договорённости с игроками на континенте»: почему Южная Корея активизировала политический диалог с Россией

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина. Лидеры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также обменялись мнениями по поводу денуклеаризации Корейского полуострова. Как подчеркнул Владимир Путин, Москва и Сеул сошлись в подходах к урегулированию острых вопросов в регионе. Южнокорейский лидер, в свою очередь, заявил, что Сеул продолжит работать с Москвой для выполнения решений саммита США — КНДР.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках своего визита в Россию встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Лидеры обсудили наиболее актуальные для двух государств темы, включая вопросы международной повестки, двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, предпринимательства, промышленности, технологий и прочих, а также региональных проблем. Особое внимание лидеры уделили денуклеаризации Северной Кореи.

«Владимир Путин высоко оценил важную роль Республики Корея в установлении прочного мира и процветания на Корейском полуострове и приветствовал принятие Пханмунчжомской декларации за мир, процветание и объединение Корейского полуострова», — говорится в итоговом заявлении сторон.

Сам российский президент подчеркнул, что подходы РФ и Южной Кореи к острым проблемам совпадают.

«Отметили, что двусторонние отношения развиваются весьма позитивно. У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению острых международных вопросов, в том числе касающихся северокорейской ядерной программы», — сказал Путин.

Слова президента подтвердил и Мун Чжэ Ин, заявив, что у Сеула и Москвы «общие цели по денуклеаризации Северной Кореи». Помимо этого он добавил, что Южная Корея намерена активно работать с Российской Федерацией для выполнения решений саммита США — КНДР.

«Серьёзные договорённости»

Эксперты, оценивая результаты переговоров двух лидеров, сходятся во мнении, что одной из основных целей визита Мун Чжэ Ина является необходимость заручиться поддержкой России. Она для Сеула весьма важна ввиду развивающейся ситуации вокруг Корейского полуострова и денуклеаризации КНДР, отмечают политологи.

«Переговорный процесс на Корейском полуострове достаточно сложный и многоуровневый. С одной стороны, Северная Корея прекращает ядерные испытания, демонтирует ядерный полигон, прекращает разработку ракетного оружия. С другой стороны, приходит информация, что США идут на уступки, прекращая проведение манёвров с Южной Кореей на границе с КНДР и даже допуская поэтапный вывод своего контингента с территории Южной Кореи», — пояснил RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Дальше можно говорить о пересмотре Конституции Южной Кореи в части её подчинённости США. Если всё это будет происходить, то Сеулу нужны будут серьёзнейшие договорённости с другими игроками на континенте, чтобы обеспечить таким образом свою дальнейшую стабильность», — добавил политолог.

Подобным гарантом, считает он, для Южной Кореи может выступить Россия. «Она может взять на себя часть функций обеспечения безопасности и стабильности в военно-политической сфере. Потому этот визит крайне важен на фоне развивающихся взаимоотношений между Ким Чен Ыном (и Сеулом. — RT) , посреднических действий Дональда Трампа, участия Китая в данных процессах», — полагает Солонников.

На всех уровнях

Отметим, что 21 июня Мун Чжэ Ин выступил на пленарном заседании Госдумы, также подняв тему денуклеаризации Северной Кореи. Он заявил, что напряжённые отношения Сеула с северным соседом закончены, так как Пхеньян продемонстрировал готовность к разрешению ядерного вопроса.

«На саммите США — КНДР мы увидели готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, и я объявил об окончании враждебных отношений с Северной Кореей», — пояснил южнокорейский лидер.

Президент Южной Кореи также поблагодарил Путина и российское правительство за активную поддержку в процессе урегулирования обстановки вокруг Корейского полуострова, назвав сотрудничество с Россией в этом вопросе «краеугольным камнем на пути достижения мира».

По оценке Сеула, роль России в ходе поиска путей взаимодействия двух корейских сторон достаточно велика. «Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади, и мы идём по пути к миру и сотрудничеству. В процессе столь стремительных перемен активная поддержка и сотрудничество России стали для нас большим подспорьем», — подчеркнул Мун Чжэ Ин. Президент республики высказал уверенность, что установление мира на Корейском полуострове приведёт к «активизации межкорейского экономического сотрудничества и расширит трёхстороннее взаимодействие с Россией».

Глава Южной Кореи также заверил, что трёхсторонние проекты в сфере железных дорог, газопровода и энергетики находятся «уже на уровне обсуждения с проведением совместных исследований».

Перспективные отношения

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов уверен, что первоочередной задачей для Сеула сейчас является поддержка денуклеаризации КНДР.

«У России с Южной Кореей вполне хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества. Главное — удержать сейчас ситуацию в позитивном ключе, чтобы переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом возымели силу, чтобы произошло снижение военной напряжённости на Корейском полуострове. Сеул, безусловно, хочет, чтобы Россия активно участвовала и в процессе урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Ведь она крупная страна, член Совета Безопасности ООН, и без её участия решение каких-либо крупных проблем современности, в частности в области безопасности, совершенно невозможно», — заметил он в беседе с RT.

По мнению Колотова, стабилизация положения на Корейском полуострове позволит в дальнейшем активнее «развивать двусторонние и трёхсторонние отношения с обеими Кореями в контексте развития российского Дальнего Востока и Сибири, а также включить Россию в зону динамичного роста Северо-Восточной Азии».