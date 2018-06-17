Трамп рассказал, почему приостановил совместные учения США и Южной Кореи
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- Reuters
«Приостановка «военных игр» на время переговоров была моей просьбой, потому что они очень дорогие и направляют плохой свет на добросовестные переговоры. Кроме того, они довольно провокационные», — написал Трамп.
Трамп добавил, что учения «могут возобновиться немедленно» в случае срыва переговоров с КНДР.
При этом американский лидер выразил надежду на то, что этого не произойдёт.
Holding back the “war games” during the negotiations was my request because they are VERY EXPENSIVE and set a bad light during a good faith negotiation. Also, quite provocative. Can start up immediately if talks break down, which I hope will not happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2018 г.
12 июня Трамп после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.
В 2017 году директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News заявлял, что санкции Совбеза ООН против КНДР не рассчитаны на скорый эффект.