Трамп рассказал, почему приостановил совместные учения США и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи являются очень дорогими и провокационными. Об этом он написал в своём Twitter.

«Приостановка «военных игр» на время переговоров была моей просьбой, потому что они очень дорогие и направляют плохой свет на добросовестные переговоры. Кроме того, они довольно провокационные», — написал Трамп.

Трамп добавил, что учения «могут возобновиться немедленно» в случае срыва переговоров с КНДР.

При этом американский лидер выразил надежду на то, что этого не произойдёт.

Holding back the “war games” during the negotiations was my request because they are VERY EXPENSIVE and set a bad light during a good faith negotiation. Also, quite provocative. Can start up immediately if talks break down, which I hope will not happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2018 г.

12 июня Трамп после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.

В 2017 году директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News заявлял, что санкции Совбеза ООН против КНДР не рассчитаны на скорый эффект.