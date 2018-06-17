Трамп рассказал, почему приостановил совместные учения США и Южной Кореи

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Президент США Дональд Трамп заявил, что совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи являются очень дорогими и провокационными. Об этом он написал в своём Twitter.
Трамп рассказал, почему приостановил совместные учения США и Южной Кореи
  • ©SHANNON STAPLETON
  • Reuters

«Приостановка «военных игр» на время переговоров была моей просьбой, потому что они очень дорогие и направляют плохой свет на добросовестные переговоры. Кроме того, они довольно провокационные», — написал Трамп. 

Трамп добавил, что учения «могут возобновиться немедленно» в случае срыва переговоров с КНДР. 

При этом американский лидер выразил надежду на то, что этого не произойдёт.

12 июня Трамп после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.

В 2017 году директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News заявлял, что санкции Совбеза ООН против КНДР не рассчитаны на скорый эффект.

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