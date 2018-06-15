Пентагон подтвердил свои обязательства по защите Японии и Южной Кореи

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудил с представителями Южной Кореи и Японии итоги саммита США — КНДР в Сингапуре, а также подтвердил приверженность США обязательствам по защите союзников в регионе.

Об этом говорится в сообщениях официального пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Отмечается, что США подтвердили своё намерение «продолжать тесное сотрудничество по укреплению мира и стабильности в регионе».

12 июня Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении.

В Сеуле заявили, что намерены прояснить заявление Трампа об учениях. В Японии также выразили обеспокоенность в связи с возможным прекращением учений.