Трамп заявил, что отказ от военных учений позволит сэкономить состояние

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прекращение проведения военных учений экономит состояние.

«Мы экономим состояние, не проводя военных учений до тех пор, пока мы ведём переговоры честно, что делают обе стороны!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее в Сеуле заявили, что намерены прояснить заявление Трампа об учениях. В Японии также выразили обеспокоенность в связи с возможным прекращением учений.

12 июня Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении.