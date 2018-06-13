Трамп заявил, что отказ от военных учений позволит сэкономить состояние
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«Мы экономим состояние, не проводя военных учений до тех пор, пока мы ведём переговоры честно, что делают обе стороны!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее в Сеуле заявили, что намерены прояснить заявление Трампа об учениях. В Японии также выразили обеспокоенность в связи с возможным прекращением учений.
12 июня Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении.