Путин заявил, что подходы России и Южной Кореи к разрешению острых вопросов совпадают
- SERGEI KARPUKHIN
- Reuters
«Отметили, что двусторонние отношения развиваются весьма позитивно. У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению острых международных вопросов, в том числе касающихся северокорейской ядерной программы», — цитирует РИА Новости Путина.
Ранее Мун Чжэ Ин в ходе разговора с Путиным рассказал, что влюбился в Россию после прочтения произведений русских классиков.
Президент Южной Кореи прибыл с трёхдневным государственным визитом в Россию по приглашению Путина.