Путин заявил, что подходы России и Южной Кореи к разрешению острых вопросов совпадают

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Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что подходы двух стран по разрешению острых вопросов совпадают.
Путин заявил, что подходы России и Южной Кореи к разрешению острых вопросов совпадают
  • SERGEI KARPUKHIN
  • Reuters

«Отметили, что двусторонние отношения развиваются весьма позитивно. У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению острых международных вопросов, в том числе касающихся северокорейской ядерной программы», — цитирует  РИА Новости Путина.

Ранее Мун Чжэ Ин в ходе разговора с Путиным рассказал, что влюбился в Россию после прочтения произведений русских классиков.

Президент Южной Кореи прибыл с трёхдневным государственным визитом в Россию по приглашению Путина.

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