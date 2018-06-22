Путин заявил, что подходы России и Южной Кореи к разрешению острых вопросов совпадают

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что подходы двух стран по разрешению острых вопросов совпадают.

«Отметили, что двусторонние отношения развиваются весьма позитивно. У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению острых международных вопросов, в том числе касающихся северокорейской ядерной программы», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее Мун Чжэ Ин в ходе разговора с Путиным рассказал, что влюбился в Россию после прочтения произведений русских классиков.



Президент Южной Кореи прибыл с трёхдневным государственным визитом в Россию по приглашению Путина.