«России и США одних рукопожатий мало»: может ли окружение Трампа препятствовать его возможной встрече с Путиным

Аппарат Белого дома проигнорировал предложение президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщило издание The Washington Post. По данным газеты, американский лидер заявил о своём желании провести встречу с российским коллегой ещё в ноябре прошлого года. Однако в администрации президента посчитали, что момент для визита «неподходящий». Между тем на полях саммита G7 Трамп не исключил возможности проведения переговоров с Путиным, а чуть ранее заявил о желании вернуться к формату «Большой восьмёрки». Впрочем, опрошенные RT эксперты считают, что до выборов в конгресс, которые должны состояться этой осенью, ожидать каких-то результатов по встрече двух лидеров не стоит.

Саботаж на высшем уровне



Советники президента Трампа проигнорировали его предложение пригласить в США Владимира Путина. Об этом изданию The Washington Post сообщили собственные источники в Белом доме. По информации газеты, американский президент собирался пригласить своего российского коллегу в Вашингтон ещё в прошлом году, сразу после «встречи на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре.

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«После встречи президент заявил о своём желании пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», — заявил журналистам The Washington Post на условиях анонимности один из сотрудников президентской администрации.

По его словам, высокопоставленные члены Совета по национальной безопасности сочли, что момент для визита российского лидера неподходящий, и решили не выполнять указание президента, надеясь, что он потеряет интерес к переговорам с Путиным. Позднее главы двух государств встречались на форуме G20 в Германии в июле, но двусторонний саммит впоследствии так и не состоялся.

«Окружение Трампа действительно саботирует его встречу с Путиным, — заявил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. — Оно не хочет, чтобы президент проявлял самостоятельность во внешней политике и тем более встречался с этим «Владом Путиным» — как его называет Маккейн. Мало ли до чего они могут договориться?»

Ранее в интервью австрийскому телеканалу ORF Владимир Путин заявил, что встреча с Трампом не была реализована из-за «ожесточённой внутриполитической борьбы в США».

«Независимо от политической конъюнктуры, ключевые фигуры в администрации Трампа, будь то госсекретарь или помощник по национальной безопасности, вице-президент в конце концов, искренне выступают за предельно жёсткий курс в отношении России. Стремление Трампа наладить диалог с Москвой они будут сдерживать и дальше», — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.

Советник президента США Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео и вице-президент Майк Пенс

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Однако, по словам Александра Домрина, в значительной степени вина за сложившуюся ситуацию лежит и на самом американском президенте.

«Кто подбирал это окружение, как не он сам?» — отмечает эксперт, подчёркивая, что выбор, например, Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности был далеко не пророссийским шагом.

«Если бы Трамп очень хотел переговоров с Путиным, то вполне мог бы своё окружение пересилить», — добавляет эксперт.

Сейчас, по словам источников The Washington Post, Трамп планирует встретиться с российским лидером в Европе, на полях саммита НАТО в Брюсселе, намеченного на 11—12 июля.

Победа президента

То, что Трамп всё-таки вернулся к идее провести встречу с Владимиром Путиным, The Washington Post расценивает как знак победы президента над своими советниками.

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Издание отмечает, что окружение американского лидера якобы пролоббировало ряд антироссийских мер, о которых позже сам президент сожалел.

Так, в марте из США в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей» выслали 60 российских дипломатов — больше, чем какая-либо другая страна. Позже Трамп, по данным того же WP, обвинил своих советников в дезинформации. Он намеревался выслать соразмерное европейским странам число дипработников, но ему назвали общую сумму высланных из Европы сотрудников дипмиссий. Кроме того, Трамп якобы не хотел придавать огласке решение о предоставлении Украине противотанковых комплексов Javelin, хотя на этом настаивали его советники.

Посол США в России Джон Хантсман

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The Washington Post считает посла США в РФ Джона Хантсмана одним из основных сторонников активизации переговоров с Россией. В частности, отмечается, что он сейчас готовит визит в нашу страну делегации сенаторов от Республиканской партии. 3 июня о возможности встречи Путина и Трампа Хантсман заявил в эфире Fox News.

«Несмотря на влияние окружения, целый ряд последних заявлений Трампа свидетельствует, что он остаётся сторонником диалога с Россией», — отмечает Беспалов.

Действительно, в последнее время американский лидер несколько раз публично поднимал вопрос о необходимости улучшения отношений с Москвой. Так, 8 июня накануне саммита G7 Трамп заявил о желании вернуть нашу страну в эту организацию. 14 июня в эфире канала FOX News он снова подчеркнул необходимость такого шага.

«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени на разговоры о России. И я сказал, что было бы лучше, если бы они были здесь», — заявил Дональд Трамп.

На следующий день глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о переговорах с Владимиром Путиным, сказал: «Вполне возможно, что мы встретимся». Несколько часов спустя Трамп отказался обвинять Путина в том, что Крым стал частью России, возложив основную ответственность на своего предшественника — Барака Обаму.

По сообщениям интернет-портала BuzzFeed, на форуме G7 американский лидер также вспоминал о Крыме и даже якобы назвал полуостров российским. Пресс-служба Белого Дома отказалась комментировать эту новость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июня подтвердил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти уже этим летом. Ещё 9 июня Песков говорил, что оба президента в ходе телефонного разговора обсуждали перспективы проведения саммита в столице Австрии. В этот же день в эфире программы «Вести в субботу» о целесообразности встречи с Трампом говорил и сам российский президент.

«Вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах позволила это сделать», — подчеркнул Путин.

Неудачный момент



The Washington Post отмечает: советники Трампа согласны, что встреча с Путиным теоретически может помочь разрешить противоречия по вопросам Украины, Сирии и кибербезопасности.

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Однако они считают, что проводить саммит в обозримом будущем — преждевременно. По их словам, до тех пор, пока не решены многочисленные мелкие проблемы — например, возврат арестованной в США российской дипсобственности, президенты не смогут приступить к обсуждению глобальных вопросов.

«Несомненно, обе стороны были бы очень заинтересованы в том, чтобы этот саммит состоялся, но он не может возникнуть на пустом месте, — заявил газете высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. — Лично мне очень не хотелось бы отправлять президента моей страны на встречу, где ему придётся говорить о дачах или обсуждать штатные расписания посольств».

Собеседник издания добавил, что перед подобной встречей необходимо проделать большую работу.

«Сейчас Трамп сам себе не принадлежит. Встречу с Путиным ему логично было бы провести тогда, когда у него будет больше рычагов влияния и на внутреннюю, и на внешнюю политику — например, после ноябрьских выборов в конгресс. Я прогнозирую, что после них большинство в обеих палатах будет уже у тех республиканцев, который поддерживают Трампа, а не у его противников», — считает Домрин.

Здание Конгресса США - Капитолий

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© Gregor Fischer

По словам Сергея Беспалова, окружение Трампа также может воспрепятствовать проведению встречи в ближайшее время, мотивируя это тем, что переговоры негативно скажутся на предстоящих выборах. Эксперт допустил, что Владимир Путин и Дональд Трамп пообщаются с глазу на глаз на саммите G20, который пройдёт в ноябре в Аргентине.

«Нельзя исключить и вероятность отдельной встречи, но, как мне кажется, прорывные решения в этом году приняты не будут, по крайней мере, до промежуточных выборов в конгресс, — добавляет политолог. — Трамп вряд ли сейчас пойдёт на существенное изменение политики и в области антироссийских санкций, и по Сирии, и в других проблемных вопросах».

Если же лидеры всё-таки решат встретиться этим летом, то, по словам экспертов, в условиях отсутствия серьёзной подготовки к саммиту и ограничения свободы действий Трампа со стороны конгресса, максимум, чего можно добиться от американской стороны — заявлений о стремлении к диалогу.

«Но России и США одних рукопожатий мало. Нам нужно разруливать ситуацию, в которую нас загнал Обама, а потом оппоненты Трампа в конгрессе», — резюмировал Домрин.