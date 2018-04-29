Захарова заявила о подготовке к судебным процессам из-за дипсобственности России в США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российская сторона в настоящий момент готовится к судебным разбирательствам в американских судах по делу об отъёме дипсобственности России в США.

Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Идёт процесс… Подготовительная работа идёт, пока не могу больше ничего сказать»,— цитирует её РИА Новости.

Ранее Захарова заявила, что Россия требует возврата всех шести объектов дипломатической собственности, расположенных в Соединённых Штатах.

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