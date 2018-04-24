Российские дипломаты будут наблюдать за резиденцией генконсула в Сиэтле после её закрытия

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Российские дипломаты будут наблюдать за зданием резиденции генконсула в Сиэтле после её закрытия, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Николай Пукалов, который прибыл в Сиэтл.
Российские дипломаты будут наблюдать за резиденцией генконсула в Сиэтле после её закрытия
  • Reuters

«С учётом действий американцев в отношении дипломатической собственности России в Сан-Франциско российские дипломаты готовы к любому развитию событий. В любом случае мы продолжим осуществлять контроль над остающимся в Сиэтле объектом нашей недвижимости», — цитирует РИА Новости Пукалова.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудники дипмиссии в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина направили в МИД документы по дипсобственности в Сиэтле, заблокированной решением американской стороны.

26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.

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