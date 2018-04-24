Российские дипломаты покинули здание резиденции генконсула в Сиэтле
- Reuters
«Мы сейчас покидаем территорию резиденции генконсула, которая является дипломатической собственностью России и которую по требованию американских властей мы обязаны были покинуть к 23:59 по местному времени 24 апреля (09:59 мск 25 апреля. — RT)», — рассказал он.
По словам Айсина, дипломаты и члены их семей направляются в Вашингтон.
2 апреля стало известно, что деятельность российского генконсульства в Сиэтле в соответствии с решением американской стороны прекращена.
26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также закрывают генконсульство в Сиэтле.
В Кремле отмечали, что российская сторона не имеет отношения к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ и не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.