«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России
- Reuters
«Продукт smart power»
За день до начала чемпионата мира по футболу в России в эфире BBC вышел документальный фильм Putin's Russia with David Dimbleby. Точка зрения авторов, которую настойчиво проводит известный британский журналист Дэвид Димблби — «в России опасно, а власти душат свободу слова».
По мнению Димблби, которое тот озвучивает в начале фильма, российский лидер Владимир Путин «не может выполнить экономические обещания» и «использует законы для подавления политических противников». Правда, британский журналист тут же оговаривается: есть те, кто видит ситуацию иначе, и российский лидер весьма популярен.
Однако, по мнению экспертов, российская точка зрения, представленная в фильме, нужна лишь затем, чтобы избежать обвинений в предвзятости.
«Посыл BBC в том, что Россия движется в неправильном направлении. При этом фильм не стали утяжелять резкими негативными оценками и намерено добавили пророссийскую точку зрения. Мне кажется, BBC опасалось, что «страшилки» вызовут насмешки и отрицательный feedback со стороны тех, кто побывал в России или приехал на Чемпионат мира по футболу», — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.
С его точки зрения, выход ленты в преддверии чемпионата не случаен и нацелен, в том числе на дискредитацию спортивного праздника.
«Фильм ВВС — продукт так называемой smartpower. Дэвид Димблби демонстрирует разные точки зрения и может показаться, что на какой-то момент перед нами попытка понять процессы, происходящие в России, — заявил в интервью RT — Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. — Но концовка фильма с детьми с автоматами и личный вывод журналиста о том, что наша страна всё делает не так, оставляет очень неприятное послевкусие».
«Постыдная пропаганда»
Однако, судя по комментариям пользователей соцсетей, желаемого эффекта демонизации команде Димблби достичь не удалось. ВВС припомнили и проблемы со свободой слова и экономикой в самой Великобритании. Многие сочли ленту пропагандистской.
«Ирония BBC, которая пытается очернить Россию, будучи предвзятым рупором тори. В Великобритании есть коррупция. Наши политики коррумпированы, у нас коррумпированная система наград. У нас нет свободы слова, государство за нами следит», — пишет пользователь Twitter DrMohsinC.
The irony of the @BBC attempting to smear #Russia when they are a biased Tory mouthpiece. We have corruption in the U.K. our politicians are corrupt, we have a corrupt honours system. We do not have freedom of speech, the state spies on us... #putinsrussia— Mohsin Choudry #FBPE (@DrMohsinC) 13 июня 2018 г.
«Разрыв между богатыми и бедными в Великобритании всё увеличивается. В документальном фильме по @BBCOne всё представляется так, словно это исключительно российская проблема. Наглая, самодовольная, язвительная #документалка от #ДэвидаДимблби и #BBC. Великобритания далеко не идеальна», — отмечает в свою очередь MaxMikkelson1.
The rich-poor divide is getting worse in the UK. This documentary on @BBCOne making out it is an exclusively Russian problem. Such an arrogant, snarky and smug #documentary from #DavidDimbleby and the #BBC. Britain is far from perfect. #Russia— Max Mikkelson (@MaxMikkelson1) 13 июня 2018 г.
«Дэвид Димблби только что назвал Россию авторитарной страной, или это он о Британии говорил?» — задаётся вопросом ltcowling.
@BBCPanorama have I really just heard #DavidDimbleby say Russia is an authoritarian contry that controls its media, or was he talking about Britain? #FreeTommy— l t cowling (@ltcowling) 13 июня 2018 г.
«Вот как Дэвид Димблби описал вчера вечером Россию: коррумпированное правительство; рост бедности; увеличение разрыва между богатыми и бедными; падение заработной платы; обещания благополучия, заканчивающиеся бедностью; подавление СМИ (Скрипали, и т.д.). Да это же Британия сегодня!» — утверждает theRealRayThomp.
David Dimbleby's description of Russia last night: Corrupt government. Rise in poverty. Widening gap between rich and poor. Fall in wages. Promises of wealth ending in poverty. News media suppression (the Skripals, etc). That's Britain today!— Raymond Thompson (@theRealRayThomp) 14 июня 2018 г.
«Так ошеломлён лицемерием Дэвида Димблби, что едва хватает сил не ложиться спать, чтобы посмотреть превью Чемпионата мира на BBC. Постыдная пропаганда», — подчёркивает FOGMC.
Almost too appalled by the hypocracy of that David Dimbleby #Russia Panorama to stay up to watch the BBC World Cup preview show. What shameful propaganda.— FriendsOfGreatMusic (@FOGMC) 13 июня 2018 г.
«BBC ошеломляет своей предвзятостью, но отнюдь не удивляет. За последние несколько месяцев я дважды бывал в России. Мой сын там учился в этом году. Это замечательная страна с великолепными людьми, которые не показались мне угнетёнными. «Путинская Россия», Дэвид Димблби … всё это очень типично», — отмечает Vielegele.
This BBC bias is staggering but not at all unexpected, I’ve been to Russia 🇷🇺 twice in the last few months, my son studied there this year too, it is a great place, with cracking people who didn’t come across to me as suppressed, Putin’s Russia and David Dimbleby typical.— jack slipper (@Vielegele) 13 июня 2018 г.
«BBC One только что выпустил чудесную комедию «Путинская Россия с Дэвидом Димблби». Из уст Дибмблбума звучат хорошо прописанные изречения — классика просто. Слова о том, что российские СМИ являются инструментом пропаганды. Ха-ха. Никого не напоминает, Димблбобина?», — пишет BigScottGibson.
BBC1 just now is a wonderful new comedy show "Putin's Russia with David Dimbleby"— Scott Gibson (@BigScottGibson) 13 июня 2018 г.
Some classic lines from Dimblebum, very well written. The stuff about the Russian media being a propaganda machine. Haha does that remind you on any one Dimblebawbag? #YouYesYet#IndyRef2
«Путинская Россия, ага… #BBC #ДэвидДимблби с серьёзным видом говорит о пропаганде в СМИ в #России. Дэвид, вы могли бы расследовать эту тему поближе к дому!» — советует Fi5Drums.
#Putinsrussia uh huh #BBC#DavidDimbleby talks about media propaganda in #Russia with a straight face. David you could investigate this much closer to home!— Fiona Henderson (@Fi5Drums) June 13, 2018
Критике подвергся эпизод с визитом британской съёмочной группы в студию RT. Из нескольких интервью с журналистами в фильм вошел лишь 45-секундный фрагмент с журналистом RT Нилом Харви, где сотрудник государственной телерадиокорпорации Соединённого Королевства Димблби обвинил коллегу в работе на российское правительство.
«Вы же понимаете, в Британии считают, что канал принадлежит правительству и делает он только то, что ему говорят российские власти», — заявил британский журналист сотруднику RT.
На это Нил Харви ответил, что многие так считают, однако на деле всё обстоит иначе.
«Они никогда не были в RT и не видели, как мы работаем. Всё зависит от вашей точки зрения. Если бы я видел, что всё так, как говорят, меня бы здесь не было», — подчеркнул Харви.
- Дэвид Димблби на RT
«Разве сама BBC является эталоном объективности?» — задаётся вопросом политолог Андрей Кошкин.
«Кто-нибудь видел «российский» выпуск программы Дэвида Димблби на BBC? Госслужащий пропагандистской машины Даунинг-стрит обвиняет ведущего RT в том, что он госслужащий пропагандистской машины Кремля. Сейчас усну», — пишет пользователь Twitter MarkGDub.
Anyone watching #DavidDimbleby in Russia on BBC? A state employee of Downing Street’s propaganda machine accusing an RT employee of being a state employee in the employ of a Kremlin propaganda machine. Snore. #bbc#russiatoday— MarkGDub (@MarkGDub) 13 июня 2018 г.
«Здесь, похоже, такая ситуация: один государственный телеканал против другого. Как у Димблби язык поворачивается спрашивать RT о пропаганде, когда у BBC на протяжении всей программы звучит ужасающая какая-то музыка. Это никуда не годится», — подчёркивает abigailatlast.
Looks like a case of State Funded TV vs State Funded TV on #putinsrussia how dare Dimbleby question RT about propaganda when BBC have creepy music all over the programme. Totally stinks.— Abigail (@abigailatlast) June 13, 2018
«Дэвид Димблби обвинил ведущего RT в пропаганде. При этом сам Дэвид ведёт часовой пропагандистский спецвыпуск ВВС о русских, в котором не прозвучало ни одного позитивного комментария», — отмечает noelb87.
The irony of David Dimbleby accusing the RT presenter of propaganda. David is presenting an hr long BBC propaganda special on the Russians, not one positive comment 🧐 #putinsrussia— Boxing Fan (@noelb87) 13 июня 2018 г.
«Дэвид Димблби на BBC сейчас. Он в России, консультирует RT насчёт пропаганды, судя по всему. Что ж, он в этом всё-таки эксперт», — иронизирует weecharliesdad.
David Dimbleby on BBC just now. He's in Russia giving advice to RT on propaganda, it seems. He is an expert after all.— Iain McGregor 🏴 (@weecharliesdad) 13 июня 2018 г.
«Ирония Димблби, смеющегося над финансированием #RT. Ты работаешь на #BBC, друг, ну и высокомерие», — отметил christobinsings.
The irony of #Panorama & #Dimbleby laughing at #RussiaToday#RT being state sponsored - You work for the #BBC mate, the arrogance of the man.— Chris.Tobin (@christobinsings) 13 июня 2018 г.
«BBC достаточно часто задаётся вопросом: «Что такое Россия?» Однако складывается впечатление, что в попытке ответить на него СМИ ориентируются на мнение, которое высказала ранее Тереза Мэй, говоря о необходимости принять меры против RT и Sputnik. RT уделяется немного времени, но телеканал показан как часть машины пропаганды, нанявшей к тому же иностранных сотрудников», — отмечает политолог Александр Асафов.
По словам политолога Андрея Кошкина, цель британского истеблишмента — вытеснить RT на обочину информационного пространства, для этого и снимаются подобные ленты.
«Власти и силовые структуры раздражает альтернативная точка зрения, которую продвигает телеканал RT. При этом BBC является ярким представителем западного мейнстрима, — утверждает политолог. — Неудивительно, что попытки британских властей давить RT лишь повышают интерес зарубежной аудитории к телеканалу. Как я полагаю, британский и западный зритель в целом соскучился по информации, которая выбивается из привычного формата подачи».
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