«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России

Короткая ссылка
Александр Бовдунов, Алексей Заквасин
Пользователи соцсетей раскритиковали фильм BBC о России, вышедший накануне старта чемпионата мира по футболу. По их словам, телекомпания Соединённого Королевства намеренно передёргивает факты и демонизирует нашу страну. Особой критике подвергся фрагмент, где британская телерадиокомпания обвинила RT в пропаганде. Зачем BBC решилась на такой шаг и принёс ли он желаемый эффект — выяснял RT.
«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России
  • Reuters

«Продукт smart power»

 

За день до начала чемпионата мира по футболу в России в эфире BBC вышел документальный фильм Putin's Russia with David Dimbleby. Точка зрения авторов, которую настойчиво проводит известный британский журналист Дэвид Димблби — «в России опасно, а власти душат свободу слова».

По мнению Димблби, которое тот озвучивает в начале фильма, российский лидер Владимир Путин «не может выполнить экономические обещания» и «использует законы для подавления политических противников». Правда, британский журналист тут же оговаривается: есть те, кто видит ситуацию иначе, и российский лидер весьма популярен.

Однако, по мнению экспертов, российская точка зрения, представленная в фильме, нужна лишь затем, чтобы избежать обвинений в предвзятости.

«Посыл BBC в том, что Россия движется в неправильном направлении. При этом фильм не стали утяжелять резкими негативными оценками и намерено добавили пророссийскую точку зрения. Мне кажется, BBC опасалось, что «страшилки» вызовут насмешки и отрицательный feedback со стороны тех, кто побывал в России или приехал на Чемпионат мира по футболу», — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.

С его точки зрения, выход ленты в преддверии чемпионата не случаен и нацелен, в том числе на дискредитацию спортивного праздника.

«Фильм ВВС — продукт так называемой smartpower. Дэвид Димблби демонстрирует разные точки зрения и может показаться, что на какой-то момент перед нами попытка понять процессы, происходящие в России, — заявил в интервью RT — Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. — Но концовка фильма с детьми с автоматами и личный вывод журналиста о том, что наша страна всё делает не так, оставляет очень неприятное послевкусие».

«Постыдная пропаганда»

 

Однако, судя по комментариям пользователей соцсетей, желаемого эффекта демонизации команде Димблби достичь не удалось. ВВС припомнили и проблемы со свободой слова и экономикой в самой Великобритании. Многие сочли ленту пропагандистской.

«Ирония BBC, которая пытается очернить Россию, будучи предвзятым рупором тори. В Великобритании есть коррупция. Наши политики коррумпированы, у нас коррумпированная система наград. У нас нет свободы слова, государство за нами следит», — пишет пользователь Twitter DrMohsinC. 

«Разрыв между богатыми и бедными в Великобритании всё увеличивается. В документальном фильме по @BBCOne всё представляется так, словно это исключительно российская проблема. Наглая, самодовольная, язвительная #документалка от #ДэвидаДимблби и #BBC. Великобритания далеко не идеальна», — отмечает в свою очередь MaxMikkelson1. 

«Дэвид Димблби только что назвал Россию авторитарной страной, или это он о Британии говорил?» — задаётся вопросом ltcowling. 

«Вот как Дэвид Димблби описал вчера вечером Россию: коррумпированное правительство; рост бедности; увеличение разрыва между богатыми и бедными; падение заработной платы; обещания благополучия, заканчивающиеся бедностью; подавление СМИ (Скрипали, и т.д.). Да это же Британия сегодня!» — утверждает theRealRayThomp. 

«Так ошеломлён лицемерием Дэвида Димблби,  что едва хватает сил не ложиться спать, чтобы посмотреть превью Чемпионата мира на BBC. Постыдная пропаганда», — подчёркивает FOGMC. 

«BBC ошеломляет своей предвзятостью, но отнюдь не удивляет. За последние несколько месяцев я дважды бывал в России. Мой сын там учился в этом году. Это замечательная страна с  великолепными людьми, которые не показались мне угнетёнными. «Путинская Россия», Дэвид Димблби … всё это очень типично», — отмечает Vielegele. 

«BBC One только что выпустил чудесную комедию «Путинская Россия с Дэвидом Димблби». Из уст Дибмблбума звучат хорошо прописанные изречения — классика просто. Слова о том, что российские СМИ являются инструментом пропаганды. Ха-ха. Никого не напоминает, Димблбобина?», — пишет BigScottGibson. 

«Путинская Россия, ага…  #BBC #ДэвидДимблби с серьёзным видом говорит о пропаганде в СМИ в #России. Дэвид, вы могли бы расследовать эту тему поближе к дому!» — советует Fi5Drums.

Критике подвергся эпизод с визитом британской съёмочной группы в студию RT. Из нескольких интервью с журналистами  в фильм вошел лишь 45-секундный фрагмент с журналистом RT Нилом Харви, где сотрудник государственной телерадиокорпорации Соединённого Королевства Димблби обвинил коллегу в работе на российское правительство.

«Вы же понимаете, в Британии считают, что канал принадлежит правительству и делает он только то, что ему говорят российские власти», — заявил британский журналист сотруднику RT.

На это Нил Харви ответил, что многие так считают, однако на деле всё обстоит иначе.

«Они никогда не были в RT и не видели, как мы работаем. Всё зависит от вашей точки зрения. Если бы я видел, что всё так, как говорят, меня бы здесь не было», — подчеркнул Харви.

  • Дэвид Димблби на RT

«Разве сама BBC является эталоном объективности?» — задаётся вопросом политолог Андрей Кошкин. 

«Кто-нибудь видел «российский» выпуск программы Дэвида Димблби на BBC? Госслужащий пропагандистской машины Даунинг-стрит обвиняет ведущего RT в том, что он госслужащий пропагандистской машины Кремля. Сейчас усну», — пишет пользователь Twitter MarkGDub.

«Здесь, похоже, такая ситуация: один государственный телеканал против другого. Как у Димблби язык поворачивается спрашивать RT о пропаганде, когда у BBC на протяжении всей программы звучит ужасающая какая-то музыка. Это никуда не годится», — подчёркивает abigailatlast.

«Дэвид Димблби обвинил ведущего RT в пропаганде. При этом сам Дэвид ведёт часовой пропагандистский спецвыпуск ВВС о русских, в котором не прозвучало ни одного позитивного комментария», — отмечает noelb87. 

«Дэвид Димблби на BBC сейчас. Он в России, консультирует RT насчёт пропаганды, судя по всему. Что ж, он в этом всё-таки эксперт», — иронизирует weecharliesdad.

«Ирония Димблби, смеющегося над финансированием #RT. Ты работаешь на #BBC, друг, ну и высокомерие», — отметил christobinsings. 

«BBC достаточно часто задаётся  вопросом: «Что такое Россия?» Однако складывается впечатление, что в попытке ответить на него СМИ ориентируются на мнение, которое  высказала ранее Тереза Мэй, говоря о необходимости принять меры против RT и Sputnik. RT уделяется немного времени, но телеканал показан как часть машины пропаганды, нанявшей к тому же иностранных сотрудников», — отмечает политолог Александр Асафов.

По словам политолога Андрея Кошкина, цель британского истеблишмента — вытеснить RT на обочину информационного пространства, для этого и снимаются подобные ленты.

«Власти и силовые структуры раздражает альтернативная точка зрения, которую продвигает телеканал RT. При этом BBC является ярким представителем западного мейнстрима, — утверждает политолог. — Неудивительно, что попытки британских властей давить RT лишь повышают интерес зарубежной аудитории к телеканалу. Как я полагаю, британский и западный зритель в целом соскучился по информации, которая выбивается из привычного формата подачи». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

«Национал-большевистская партия», «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении, «Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь», Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов, «Нурджулар», Ахтубинское народное движение «К Богодержавию», «Таблиги Джамаат», Свидетели Иеговы «Таганрог», Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство», «Национал-социалистическое общество» (НСО, НС), «Джамаат мувахидов», «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», «Союз славян», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», местная организация Краснодара — «Пит Буль» (Pit Bull), «Национал-социалистическая рабочая партия России» (НСРПР), «Славянский союз», «Формат-18», «Благородный Орден Дьявола», «Армия воли народа», «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца», «Духовно-Родовая Держава Русь», татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство», религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Кровь и Честь» (Blood andHonour/Combat18, B&H, BandH), «Омская организация общественного политического движения «Русское национальное единство», межрегиональное общественное объединение «Северное Братство», «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо-Киров», «Файзрахманисты», «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», община Коренного Русского народа Щёлковского района Московской области, «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», украинская организация «Братство», Свидетели Иеговы г. Самары, военно-патриотический клуб «Белый Крест», Misanthropic division («Мизантропик дивижн»), религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае, «Народная Социальная Инициатива» («Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Свидетели Иеговы г. Абинска, TulaSkins, «Этнополитическое объединение «Русские», Свидетели Иеговы г. Старый Оскол, Свидетели Иеговы г. Белгорода, «Русское национальное объединение «Атака», «Мечеть Мирмамеда», Свидетели Иеговы г. Элиста, община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области, Свидетели Иеговы «Орёл», общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», «Меджлис крымско-татарского народа», Свидетели Иеговы в г. Биробиджане, «Рубеж Севера», организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (T.O.Y.S, The Opposition YoungSupporters), «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального Всетатарского Политического Общественного движения (РЕВТАТПОД) — Всетатарского Общественного Центра и «Артподготовка»

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить
` `