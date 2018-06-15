«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России

Пользователи соцсетей раскритиковали фильм BBC о России, вышедший накануне старта чемпионата мира по футболу. По их словам, телекомпания Соединённого Королевства намеренно передёргивает факты и демонизирует нашу страну. Особой критике подвергся фрагмент, где британская телерадиокомпания обвинила RT в пропаганде. Зачем BBC решилась на такой шаг и принёс ли он желаемый эффект — выяснял RT.

«Продукт smart power»

За день до начала чемпионата мира по футболу в России в эфире BBC вышел документальный фильм Putin's Russia with David Dimbleby. Точка зрения авторов, которую настойчиво проводит известный британский журналист Дэвид Димблби — «в России опасно, а власти душат свободу слова».

По мнению Димблби, которое тот озвучивает в начале фильма, российский лидер Владимир Путин «не может выполнить экономические обещания» и «использует законы для подавления политических противников». Правда, британский журналист тут же оговаривается: есть те, кто видит ситуацию иначе, и российский лидер весьма популярен.

Однако, по мнению экспертов, российская точка зрения, представленная в фильме, нужна лишь затем, чтобы избежать обвинений в предвзятости.

«Посыл BBC в том, что Россия движется в неправильном направлении. При этом фильм не стали утяжелять резкими негативными оценками и намерено добавили пророссийскую точку зрения. Мне кажется, BBC опасалось, что «страшилки» вызовут насмешки и отрицательный feedback со стороны тех, кто побывал в России или приехал на Чемпионат мира по футболу», — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.

С его точки зрения, выход ленты в преддверии чемпионата не случаен и нацелен, в том числе на дискредитацию спортивного праздника.

«Фильм ВВС — продукт так называемой smartpower. Дэвид Димблби демонстрирует разные точки зрения и может показаться, что на какой-то момент перед нами попытка понять процессы, происходящие в России, — заявил в интервью RT — Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. — Но концовка фильма с детьми с автоматами и личный вывод журналиста о том, что наша страна всё делает не так, оставляет очень неприятное послевкусие».

«Постыдная пропаганда»

Однако, судя по комментариям пользователей соцсетей, желаемого эффекта демонизации команде Димблби достичь не удалось. ВВС припомнили и проблемы со свободой слова и экономикой в самой Великобритании. Многие сочли ленту пропагандистской.

«Ирония BBC, которая пытается очернить Россию, будучи предвзятым рупором тори. В Великобритании есть коррупция. Наши политики коррумпированы, у нас коррумпированная система наград. У нас нет свободы слова, государство за нами следит», — пишет пользователь Twitter DrMohsinC.

The irony of the @BBC attempting to smear #Russia when they are a biased Tory mouthpiece. We have corruption in the U.K. our politicians are corrupt, we have a corrupt honours system. We do not have freedom of speech, the state spies on us... #putinsrussia — Mohsin Choudry #FBPE (@DrMohsinC) 13 июня 2018 г.

«Разрыв между богатыми и бедными в Великобритании всё увеличивается. В документальном фильме по @BBCOne всё представляется так, словно это исключительно российская проблема. Наглая, самодовольная, язвительная #документалка от #ДэвидаДимблби и #BBC. Великобритания далеко не идеальна», — отмечает в свою очередь MaxMikkelson1.

The rich-poor divide is getting worse in the UK. This documentary on @BBCOne making out it is an exclusively Russian problem. Such an arrogant, snarky and smug #documentary from #DavidDimbleby and the #BBC. Britain is far from perfect. #Russia — Max Mikkelson (@MaxMikkelson1) 13 июня 2018 г.

«Дэвид Димблби только что назвал Россию авторитарной страной, или это он о Британии говорил?» — задаётся вопросом ltcowling.

@BBCPanorama have I really just heard #DavidDimbleby say Russia is an authoritarian contry that controls its media, or was he talking about Britain? #FreeTommy — l t cowling (@ltcowling) 13 июня 2018 г.

«Вот как Дэвид Димблби описал вчера вечером Россию: коррумпированное правительство; рост бедности; увеличение разрыва между богатыми и бедными; падение заработной платы; обещания благополучия, заканчивающиеся бедностью; подавление СМИ (Скрипали, и т.д.). Да это же Британия сегодня!» — утверждает theRealRayThomp.

David Dimbleby's description of Russia last night: Corrupt government. Rise in poverty. Widening gap between rich and poor. Fall in wages. Promises of wealth ending in poverty. News media suppression (the Skripals, etc). That's Britain today! — Raymond Thompson (@theRealRayThomp) 14 июня 2018 г.

«Так ошеломлён лицемерием Дэвида Димблби, что едва хватает сил не ложиться спать, чтобы посмотреть превью Чемпионата мира на BBC. Постыдная пропаганда», — подчёркивает FOGMC.

Almost too appalled by the hypocracy of that David Dimbleby #Russia Panorama to stay up to watch the BBC World Cup preview show. What shameful propaganda. — FriendsOfGreatMusic (@FOGMC) 13 июня 2018 г.

«BBC ошеломляет своей предвзятостью, но отнюдь не удивляет. За последние несколько месяцев я дважды бывал в России. Мой сын там учился в этом году. Это замечательная страна с великолепными людьми, которые не показались мне угнетёнными. «Путинская Россия», Дэвид Димблби … всё это очень типично», — отмечает Vielegele.

This BBC bias is staggering but not at all unexpected, I’ve been to Russia 🇷🇺 twice in the last few months, my son studied there this year too, it is a great place, with cracking people who didn’t come across to me as suppressed, Putin’s Russia and David Dimbleby typical. — jack slipper (@Vielegele) 13 июня 2018 г.

«BBC One только что выпустил чудесную комедию «Путинская Россия с Дэвидом Димблби». Из уст Дибмблбума звучат хорошо прописанные изречения — классика просто. Слова о том, что российские СМИ являются инструментом пропаганды. Ха-ха. Никого не напоминает, Димблбобина?», — пишет BigScottGibson.

BBC1 just now is a wonderful new comedy show "Putin's Russia with David Dimbleby"



Some classic lines from Dimblebum, very well written. The stuff about the Russian media being a propaganda machine. Haha does that remind you on any one Dimblebawbag? #YouYesYet#IndyRef2 — Scott Gibson (@BigScottGibson) 13 июня 2018 г.

«Путинская Россия, ага… #BBC #ДэвидДимблби с серьёзным видом говорит о пропаганде в СМИ в #России. Дэвид, вы могли бы расследовать эту тему поближе к дому!» — советует Fi5Drums.

#Putinsrussia uh huh #BBC#DavidDimbleby talks about media propaganda in #Russia with a straight face. David you could investigate this much closer to home! — Fiona Henderson (@Fi5Drums) June 13, 2018

Критике подвергся эпизод с визитом британской съёмочной группы в студию RT. Из нескольких интервью с журналистами в фильм вошел лишь 45-секундный фрагмент с журналистом RT Нилом Харви, где сотрудник государственной телерадиокорпорации Соединённого Королевства Димблби обвинил коллегу в работе на российское правительство.

«Вы же понимаете, в Британии считают, что канал принадлежит правительству и делает он только то, что ему говорят российские власти», — заявил британский журналист сотруднику RT.

На это Нил Харви ответил, что многие так считают, однако на деле всё обстоит иначе.

«Они никогда не были в RT и не видели, как мы работаем. Всё зависит от вашей точки зрения. Если бы я видел, что всё так, как говорят, меня бы здесь не было», — подчеркнул Харви.

Дэвид Димблби на RT

«Разве сама BBC является эталоном объективности?» — задаётся вопросом политолог Андрей Кошкин.

«Кто-нибудь видел «российский» выпуск программы Дэвида Димблби на BBC? Госслужащий пропагандистской машины Даунинг-стрит обвиняет ведущего RT в том, что он госслужащий пропагандистской машины Кремля. Сейчас усну», — пишет пользователь Twitter MarkGDub.

Anyone watching #DavidDimbleby in Russia on BBC? A state employee of Downing Street’s propaganda machine accusing an RT employee of being a state employee in the employ of a Kremlin propaganda machine. Snore. #bbc#russiatoday — MarkGDub (@MarkGDub) 13 июня 2018 г.

«Здесь, похоже, такая ситуация: один государственный телеканал против другого. Как у Димблби язык поворачивается спрашивать RT о пропаганде, когда у BBC на протяжении всей программы звучит ужасающая какая-то музыка. Это никуда не годится», — подчёркивает abigailatlast.

Looks like a case of State Funded TV vs State Funded TV on #putinsrussia how dare Dimbleby question RT about propaganda when BBC have creepy music all over the programme. Totally stinks. — Abigail (@abigailatlast) June 13, 2018

«Дэвид Димблби обвинил ведущего RT в пропаганде. При этом сам Дэвид ведёт часовой пропагандистский спецвыпуск ВВС о русских, в котором не прозвучало ни одного позитивного комментария», — отмечает noelb87.

The irony of David Dimbleby accusing the RT presenter of propaganda. David is presenting an hr long BBC propaganda special on the Russians, not one positive comment 🧐 #putinsrussia — Boxing Fan (@noelb87) 13 июня 2018 г.

«Дэвид Димблби на BBC сейчас. Он в России, консультирует RT насчёт пропаганды, судя по всему. Что ж, он в этом всё-таки эксперт», — иронизирует weecharliesdad.

David Dimbleby on BBC just now. He's in Russia giving advice to RT on propaganda, it seems. He is an expert after all. — Iain McGregor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@weecharliesdad) 13 июня 2018 г.

«Ирония Димблби, смеющегося над финансированием #RT. Ты работаешь на #BBC, друг, ну и высокомерие», — отметил christobinsings.

«BBC достаточно часто задаётся вопросом: «Что такое Россия?» Однако складывается впечатление, что в попытке ответить на него СМИ ориентируются на мнение, которое высказала ранее Тереза Мэй, говоря о необходимости принять меры против RT и Sputnik. RT уделяется немного времени, но телеканал показан как часть машины пропаганды, нанявшей к тому же иностранных сотрудников», — отмечает политолог Александр Асафов.

По словам политолога Андрея Кошкина, цель британского истеблишмента — вытеснить RT на обочину информационного пространства, для этого и снимаются подобные ленты.