Симоньян: тот неловкий момент, когда DW денег стоит больше, чем RT, а просмотров собирает меньше

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала интервью главы Deutsche Welle Петера Лимбурга.
Симоньян: тот неловкий момент, когда DW денег стоит больше, чем RT, а просмотров собирает меньше
  • © RT

«Тот неловкий момент, когда DW денег стоит больше, чем RT, а просмотров собирает меньше, чем RT. Поэтому он независимый, а RT – госпропаганда», — сказала Симоньян.

В интервью Der Tages Spiegel Лимбург рассказал, что, в отличие от RT, его канал, согласно законодательству, независим и не контролируется государством.  

«Мы независимы по закону, нас контролирует не государство, а общественно-правовые комитеты, и мы не считаем себя голосом правительства или мечом в информационной войне. Мы говорим за всю Германию, мы всегда передаём взгляды правительства и оппозиции — у нас не одностороннее, а многостороннее освещение событий», — сказал Лимбург.

В ответ на вопрос об увеличении финансирования DW до €350 млн Лимбург признал, что бундестаг и немецкое правительство их поддерживают.

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