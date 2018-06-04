Симоньян: тот неловкий момент, когда DW денег стоит больше, чем RT, а просмотров собирает меньше

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала интервью главы Deutsche Welle Петера Лимбурга.

«Тот неловкий момент, когда DW денег стоит больше, чем RT, а просмотров собирает меньше, чем RT. Поэтому он независимый, а RT – госпропаганда», — сказала Симоньян.

В интервью Der Tages Spiegel Лимбург рассказал, что, в отличие от RT, его канал, согласно законодательству, независим и не контролируется государством.

«Мы независимы по закону, нас контролирует не государство, а общественно-правовые комитеты, и мы не считаем себя голосом правительства или мечом в информационной войне. Мы говорим за всю Германию, мы всегда передаём взгляды правительства и оппозиции — у нас не одностороннее, а многостороннее освещение событий», — сказал Лимбург.

В ответ на вопрос об увеличении финансирования DW до €350 млн Лимбург признал, что бундестаг и немецкое правительство их поддерживают.