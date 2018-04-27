Тролли, Трамп, RT и Кремль: в США рассекретили доклад о «вмешательстве России» в американские выборы

Доказательств «сговора» Дональда Трампа с Россией нет, но подрывную деятельность на выборах президента США Москва всё-таки вела. Такие выводы представлены в рассекреченном докладе спецкомитета по разведке палаты представителей американского конгресса. В документе утверждается, что российские спецслужбы «вмешивались» в политическую жизнь Соединённых Штатов с 2015 года. Для достижения цели использовался широкий арсенал средств — от кибератак до публикаций в СМИ. Среди основных «инструментов вмешательства» упоминается RT. Название телеканала встречается в документе более десяти раз.

Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад на тему «российского вмешательства» в выборы 2016 года, который ранее был засекречен. Документ представили общественности в отредактированном виде. Из него следует, что Москва всячески влияла на политический процесс, однако Дональд Трамп с ней в сговор всё-таки не вступал.

Начали заранее

Так, утверждается, что свою подрывную кампанию Россия начала ещё в 2015 году, чтобы «посеять разногласия в американском обществе и дискредитировать (его. — RT) веру в демократические процессы».

«Чтобы осуществить это, Россия эффективно сочетала многолетний опыт в пропаганде и приёмах психологической войны с разнообразными медиаинструментами, деятельностью группы хорошо образованных, высокопрофессиональных специалистов и сил разведки», — говорится в документе.

Среди средств, которые якобы задействовала Москва на этом пути, названы кибератаки, действия троллей в социальных сетях и работа государственных СМИ. Кроме того, России приписывается поддержка «маргинальных» политических партий и неправительственных организаций с тем, чтобы они транслировали её позицию.

В докладе также утверждается, что именно в интересах России в период предвыборной гонки была организована утечка документов, ставшая резонансной. В частности, речь идёт о внутренней переписке комитета Демократической партии, которую опубликовал WikiLeaks.

Опасный RT

В числе главных инструментов влияния Кремля фигурирует и RT. В докладе телеканал упоминается более десяти раз, ему даже посвящена отдельная подглавка под названием «Российские власти использовали RT для продвижения своей кампании пагубного влияния во время президентских выборов в США в 2016 году».

Так, говорится, что спецкомитет нашёл множество свидетельств того, что российское правительство якобы напрямую контролирует редакционную политику телеканала.

«На протяжении президентских выборов RT транслировал сюжеты, отражающие его редакционную предвзятость в отношении Запада и внушающие, что избирательный процесс в США коррумпирован», — следует из доклада.

В документе отмечается, что, хотя телеканал критиковал обоих кандидатов от двух основных партий, наибольшему порицанию с его стороны всё же подвергалась демократ Хиллари Клинтон. Утверждается, что RT использовал всевозможные средства, чтобы выставить кандидата и её семью преступниками, а также активно распространял рекламу для «продвижения материалов об утечках, организованных русской разведкой, объектом которых была кандидат Клинтон и Демократическая партия».

Скриншоты «рекламы» даже были приведены в тексте доклада. Примечательно, что в общей сложности RT потратил на неё немногим более $30.

Помимо этого, в документе даже есть объяснение ребрендингу, который телеканал провёл в 2008 году, сократив своё предыдущее название Russia Today до аббревиатуры RT. Так, целью называется стремление «замаскировать своё российское происхождение». Кроме того, едва ли не как свидетельство намерений телеканала расколоть западное общество преподносится его слоган Question More.

Офис телеканала RT в Москве

«Основной слоган RT — Question More — указывает на его ключевую задачу — побудить аудиторию подвергать сомнению всё, что они видят в западных СМИ и (слышат. — RT) от своих лидеров», — говорится в отчёте.

Доклад комитета прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что содержание многостраничного отчёта можно изложить в четырёх пунктах.

Смехотворность выводов «следователей» в этом случае отметил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Вопрос состоит в интерпретации: что признавать вмешательством? Если признавать вмешательством любой материал в средствах массовой информации, то тогда что угодно можно найти», — сказал он RT.

Обелённый Трамп

Больше всех выиграл от рассекреченного доклада нынешний президент США Дональд Трамп. Ведь в документе напрямую говорится, что свидетельств его сговора с Россией так и не было найдено.

«Комитет не нашёл никаких свидетельств того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в заговор с российским правительством, хотя расследование обнаружило, что штабы Трампа и Клинтон предпринимали необдуманные действия», — отмечается в отчёте.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

В контактах некоторых представителей штаба республиканцев также не было найдено злого умысла.

«Комитет не нашел доказательств того, что встречи представителей окружения Трампа, включая (генпрокурора США. — RT) Джеффа Сешнса, с официальными представителями российского правительства, включая посла Сергея Кисляка, отражали сговор, координацию или заговор с российским правительством», — следует из документа.

После обнародования доклада американский лидер не смог удержаться от торжествующей записи в Twitter.

«Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей​​​. «Нет свидетельств» того, что кампания Трампа «вступила в сговор, координацию или заговор с Россией». Кампания Клинтон заплатила за компромат, полученный от России, — ну надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!» — отметил Трамп.

Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

Напрасные усилия

В связи с этим эксперты говорят лишь о том, что усилия многочисленных участников расследования фактически были потрачены впустую.

«Всё это так печально, так жалко, так неловко. Как теперь весь этот вред, который был нанесён обвинениями, — дипломатические раздоры, посольства, вовлечённость двух супердержав в эти ужасные дрязги — нивелировать?», — заявил RT медиакритик Лайонел.

Он выразил уверенность в том, что вся эта шумиха с расследованием была поднята в интересах проигравшей выборы Хиллари Клинтон.

«И теперь все хотят понять причину, по которой всё это было сделано. Ведь не было необходимости расследовать «сговор с Россией» и сеять семена разногласий. Всё это была попытка оправдать поражение Хиллари Клинтон на выборах. Мол, она проиграла не потому, что была плохим участником кампании. Она проиграла не из-за того, что была отвергнута американским электоратом. Нет-нет! Она проиграла из-за России. Вот откуда всё это тянется и откуда снежный ком начал накручиваться», — заключил Лайонел.