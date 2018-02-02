«Летаем и будем летать»: Пентагон не намерен сворачивать разведку у российских границ

Пентагон не собирается отказываться от полётов вблизи российских границ, заявили в Вашингтоне. Таким образом США ответили на рекомендацию Минобороны России прекратить разведку у берегов Крыма. В МИД РФ полагают, что Соединённые Штаты специально пытаются создать шумиху вокруг рутинного инцидента в небе над Чёрным морем, когда Су-27 поднялся в воздух для сопровождения американского борта. При этом в Москве отметили, что неоднократно призывали Вашингтон уточнить условия Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Однако партнёры неоднократно уходили от диалога.

В Пентагоне не станут отказываться от полётов над акваторией Чёрного моря вблизи российских границ. Об этом заявил представитель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

«Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — отметил американский генерал.

По его оценке, «перехват» американского самолёта-разведчика российским Су-27 29 января был «небезопасным и непрофессиональным».

Официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл также подчеркнул, что Соединённые Штаты не собираются отказываться от полётов над Чёрным морем.

«США сохраняют за собой право беспрепятственно осуществлять свою деятельность в соответствии с международными законами и стандартами. И мы ожидаем безопасного и профессионального поведения от всех сторон, в том числе России, в международных водах и воздушном пространстве», — отметил Майкл.

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AFP

© US NAVY

Как полагает представитель Минобороны США, «небезопасные действия могут нанести серьёзный ущерб и привести к травмам всех членов лётных экипажей, участвующих в инциденте».

«Стандартные, законные, безопасные»

Накануне российская сторона прокомментировала «продолжающиеся жалобы Пентагона» на ситуацию в небе над Чёрным морем, которая произошла у берегов Крыма 29 января. Тогда в воздух был поднят истребитель Су-27 — для сопровождения американского самолёта радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II.

В военном ведомстве России напомнили США, что Крым — регион РФ.

«Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Чёрного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнёры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесёнными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации», — подчеркнули в Министерстве обороны.

Москва призвала американскую сторону в этом случае не использовать термин «перехват», поскольку истребитель следовал за разведчиком более 2-х часов 20 минут, пресекая попытки приблизиться к границе воздушного пространства РФ. Таким образом, по оценке Минобороны, следует говорить о «сопровождении».

В Москве подчёркивают, что действия экипажа Су-27 полностью отвечали стандартам и были совершенно безопасными.

«Манёвры российского истребителя 29 января были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными... Аналогичные манёвры истребителей НАТО в отношении самолётов ВКС России, выполняющих полёты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Министерство обороны рекомендовало США воздержаться от подобных полётов в будущем, если такие инциденты вызывают у Пентагона столь сильную реакцию.

«Если для американских лётчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем такие полёты у российских границ исключить или в ходе переговоров договориться о правилах их выполнения», — резюмировали в оборонном ведомстве.

В пятницу, 2 февраля, Министерство обороны России опубликовало статистику, согласно которой за неделю Вооружённые силы зафиксировали шестнадцать летательных аппаратов, ведущих разведку у границ страны. Российские самолёты совершили шесть вылетов на перехват. Как отмечается, за 2017 год дежурные силы ПВО выполнили 294 вылета на перехват и сопровождение.

«Разжечь русофобские настроения»

В Министерстве иностранных дел России также высказали мнение, что реакция Вашингтона на инцидент искусственная и преследует определённые цели.

«Обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнёров поднять шум вокруг, в общем-то, ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях. Отметим лишь, что подобная практика вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом», — говорится в комментарии МИД.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва неоднократно предлагала США уточнить положения Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога. Призываем американских коллег приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей за столом переговоров», — заявили в министерстве.

Ранее ВМС США опубликовали несколько видеозаписей «перехвата» американского самолёта-разведчика.

По оценке опрошенных RT экспертов, в ходе сопровождения борта США российский экипаж действовал в строгом соответствии с международными правилами.

«Это опять попытка переложить ответственность на РФ. Хотя это не российские самолёты летают вблизи Американского континента. За тысячи километров от своих границ, от своей территории США используют разведывательные самолёты. Регулярно летает там американский беспилотный стратегический летательный аппарат Global Hawk, который неоднократно замечали и над Чёрным морем, и над Украиной вблизи границ РФ. Он ведёт разведку. Поэтому действия наших систем ПВО абсолютно оправданны. Мы в этом случае ничего не нарушаем, и никакого опасного сближения не было», — отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.