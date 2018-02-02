Пентагон: американские пилоты действуют безопасно в рамках международных норм
«США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.
В Минобороны России также рекомендовали Соединённым Штатам воздержаться от подобных полётов вблизи российской границы или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения.
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