Пентагон: американские пилоты действуют безопасно в рамках международных норм

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В Пентагоне в ответ на предложение российской стороны договориться о правилах приграничных полётов заявили, что американские пилоты действуют безопасно в рамках существующих международных норм.

«США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.

В Минобороны России также  рекомендовали Соединённым Штатам воздержаться от подобных полётов вблизи российской границы или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения.

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США
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