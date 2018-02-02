Пентагон: американские пилоты действуют безопасно в рамках международных норм

В Пентагоне в ответ на предложение российской стороны договориться о правилах приграничных полётов заявили, что американские пилоты действуют безопасно в рамках существующих международных норм.

«США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.

В Минобороны России также рекомендовали Соединённым Штатам воздержаться от подобных полётов вблизи российской границы или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения.