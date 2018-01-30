Эксперт прокомментировал критику Госдепа в адрес России после перехвата американского истребителя
«Наши лётчики действуют очень профессионально, отгоняют непрошеных гостей от наших границ, и всякие претензии к их действиям — это крокодиловы слёзы. Наш профессионализм выражается в результативности действий, которые привели к тому, что американцы покинули воздушное пространство и убрались восвояси. И так будет всегда с теми, кто пытается нарушить наш суверенитет», — сказал он.
Эксперт также отметил, что опасность представляют не наши летчики, а полёты американских разведчиков вдоль воздушной государственной границы.
«Что делал американский самолёт в районе Чёрного моря? Это очень далеко от Соединённых Штатов. Мы же не летаем около их берегов в Мексиканском заливе», — заявил Литовкин.
29 января в Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт-разведчик ВМС США.
В Пентагоне посчитали небезопасными действия российской стороны.
Госдепартамент подчеркнул, что перехват самолёта радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II представляет собой нарушение международных норм.
Подробнее — в материале RT.
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