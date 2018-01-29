Пентагон назвал небезопасным перехват американского самолёта российским Су-27

Военно-морские силы Соединённых Штатов считают небезопасным перехват российским истребителем Су-27 самолёта радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II над Чёрным морем.

«29 января 2018 года самолёт США ЕР-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, был перехвачен российским Су-27. Эта взаимодействие было оценено как небезопасное, поскольку Су-27 приблизился на расстояние пяти футов (1,5 м. — RT) и прошёл прямо через полётный маршрут ЕР-3, что заставило самолёт ЕР-3 пролететь через спутную струю реактивного двигателя Су-27», — приводит сообщение американского оборонного ведомства ABC.

NEW: U.S. Naval Forces Europe confirms “unsafe” Russian intercept of a US EP-3 Aries over the Black Sea, saying the Russian fighter came within five feet of the American plane. pic.twitter.com/JGH8eApZf6 — ABC News (@ABC) 29 января 2018 г.

Там также отметили, что перехват длился около 2 часов 40 минут.

«Экипаж самолёта США руководствовался международным законодательством и не провоцировал российскую сторону на активность», — добавили там.

Ранее в российском Минобороны заявили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем американский самолёт радиоэлектронной разведки.

Ведомство подчеркнуло, что полёт российского истребителя прошёл «строго в соответствии с международными правилами».