Истребитель Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик у границы России

Истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II ВМС Соединённых Штатов. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что 29 января дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, которая приближалась к границе воздушного пространства России.

«На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

В ведомстве добавили, что истребитель сопровождал американский самолёт, «не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности».

«После того как самолёт-разведчик ВМС США изменил курс полёта на удаление от границы воздушного пространства России, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», — добавили военные.

Минобороны подчеркнуло, что полёт российского самолёта «проходил строго в соответствии с международными правилами», нештатных ситуаций не было.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что за неделю 12 летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России.

6 января Пентагон опубликовал видеозапись сопровождения американской стороной российских истребителей Су-30 в Балтийском регионе.