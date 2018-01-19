В Минобороны сообщили о проведении разведки у границ страны 12 летательными аппаратами

Министерство обороны России сообщило, что за неделю 12 летательных аппаратов провели воздушную разведку вдоль границ страны.

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Уточняется, что силы противовоздушной обороны совершили шесть вылетов на перехват.

По данным издания, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее в Минобороны России рассказали о разработке комплекса для уничтожения беспилотников.