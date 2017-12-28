В Минобороны России рассказали о разработке комплекса для уничтожения беспилотников
По его словам, на смену комплексам «Шилка» в настоящее время разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов.
«Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолётов тактической авиации, вертолётов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей», — сказал Леонов в ходе интервью газете «Известия».
Как уточняется, особенностью комплекса является его малая радиозаметность.
Ранее сообщалось, что в России намерены создать единую испытательную базу для беспилотников.