В Минобороны России рассказали о разработке комплекса для уничтожения беспилотников

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Командующий войсковой ПВО Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал о разработке нового зенитного артиллерийского комплекса для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, на смену комплексам «Шилка» в настоящее время разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов.

«Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолётов тактической авиации, вертолётов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей», — сказал Леонов в ходе интервью газете «Известия».

Как уточняется, особенностью комплекса является его малая радиозаметность.

Ранее сообщалось, что в России намерены создать единую испытательную базу для беспилотников.

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