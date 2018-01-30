В Госдепе подвергли критике перехват российским истребителем самолёта США

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В Государственном департаменте США завили, что перехват российским истребителем Су-27 американского самолёта радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II представляет собой нарушение международных норм.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, которое было опубликовано на сайте ведомства.

«Это лишь последний пример российский военной деятельности, которая пренебрегает международными нормами и соглашениями. Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные действия, которые увеличивают риск просчётов, создания угроз лётному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе», — отметила она.

Ранее в Минобороны России сообщили об отсутствии внештатных ситуаций при сближении Су-27 с американским самолётом радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II над нейтральными водами Чёрного моря. Пентагон же назвал перехват «небезопасным».

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