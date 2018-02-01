«Выдайте пилотам новые карты»: в Минобороны РФ ответили на заявления США о «перехвате» американского самолёта-разведчика

Российский Су-27 не перехватил, а осуществил сопровождение американского самолёта-разведчика EP-3E. Об этом заявило Минобороны РФ, подчеркнув, что манёвры истребителя были законны и абсолютно безопасны. При этом в ведомстве посоветовали Пентагону выдать своим лётчикам новые карты, чтобы их не удивляло присутствие российских самолётов возле Крыма. Ранее Соединённые Штаты сообщили о «перехвате» истребителем Су-27 самолёта-разведчика EP-3E и призвали Москву прекратить действия, которые могут «спровоцировать воздушные столкновения».

В Минобороны России прокомментировали жалобы Пентагона по поводу «небезопасного перехвата» американского самолёта. В официальном сообщении ведомства поясняются детали сопровождения российским истребителем Су-27 самолёта радиоэлектронной разведки США EP-3E, который произошёл 29 января над нейтральными водами Чёрного моря рядом с Крымом.

«Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Чёрного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнёры», — пояснили в Минобороны РФ.

Чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, в российском ведомстве посоветовали американским коллегам «выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации».

Американский самолёт-разведчик ЕР-3Е Aries II

AFP

© US NAVY

Сопровождение, а не перехват

Минобороны РФ попросили также Пентагон корректно формулировать свои претензии. Как пояснили российские военные, для российской истребительной авиации «перехват воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты».

Таким образом, действия российского Су-27, который более 2-х часов 20 минут пресекал попытки американского самолёта-разведчика ЕР-3Е Aries II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма, было бы правильней называть «сопровождением», а не перехватом.

«Манёвры российского истребителя 29 января были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолёта-разведчика ЕР-3Е», — пояснили в ведомстве.

При этом аналогичные манёвры истребителей НАТО в отношении самолётов ВКС России, выполняющих полёты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, «абсолютно не влияют на действия наших (российских. — RT) экипажей».

В Минобороны России заверили, что ВКС и дальше будут обеспечивать охрану границ воздушного пространства РФ.

«Если для американских лётчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем такие полеты у российских границ исключить или в ходе переговоров договориться о правилах их выполнения», — заключило ведомство.

Инцидент над Чёрным морем

Пресс-служба ВМС США в Европе и Африке опубликовала видеозапись «перехвата» российским истребителем Су-27 американского самолёта радиоэлектронной разведки EP-3E Aries над Чёрным морем, который произошёл в понедельник. В описании к видео говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние около полутора метров и пересёк полётный маршрут ЕР-3E.

В американском военном ведомстве заявили, что российский истребитель совершил резкий поворот справа налево вблизи американского самолёта, при этом скорость сближения была «чрезмерной». Су-27 приблизился к самолёту ВМС США на расстояние примерно 1,5 метра. После этого самолёт ВКС РФ пересёк траекторию полёта американского и выполнил резкий уход вниз, что создало сильную турбулентность для экипажа разведчика.

«Небезопасное сближение»

В Госдепартаменте сочли инцидент «небезопасным» и призвали Москву прекратить подобные сближения.

«Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчётов, создают опасность для экипажей с обеих сторон и провоцируют воздушные столкновения», — сказала представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

При этом в Пентагоне уже заявили, что намерены продолжить полёты вблизи российских границ. «Мы летаем в международном воздушном пространстве, а над Черным морем — международное пространство. У нас есть все права находиться там, и полёты продолжатся», — заявил представитель Комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

В Минобороны России пояснили, что при обнаружении «неопознанной воздушной цели, которая приближалась к границе воздушного пространства РФ», российские лётчики действовали в соответствии с инструкцией. Истребитель Су-27 поднялся в небо, приблизился к зарубежному воздушному судну на безопасное расстояние, «идентифицировал его как самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США». Экипаж доложил об обнаружении разведчика и осуществил его сопровождение, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России. Минобороны РФ подтвердило, что при этом соблюдались все необходимые меры безопасности.

Военные эксперты подтвердили, что манёвры российского самолёта были профессиональными. Угрозу же в этой ситуации представляло американское военное судно, которое приблизилось на небезопасное расстояние к воздушной границе РФ.

Напомним, число полётов разведывательной авиации НАТО вблизи границ России резко увеличилось с 2014 года. За прошедшую неделю Вооружённые силы РФ зафиксировали 10 летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку у российских границ. Дежурные силы ПВО три раза вылетали на перехват. Кроме того, в конце января в воды Чёрного моря вошли два корабля НАТО — ракетный эсминец проекта 45 (Type 45) Duncan Королевских ВМС Великобритании и турецкий фрегат Gaziantep.