«Попытка переложить ответственность»: США опубликовали видео перехвата своего самолёта-разведчика российским Су-27

Военно-морские силы США опубликовали видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика EP-3 Aries над Чёрным морем. В Госдепе выразили беспокойство по поводу этого инцидента, произошедшего 29 января. Действия пилотов Су-27 назвали «небезопасными», а Москву обвинили в «грубом нарушении международных норм». В Минобороны РФ ранее заявили, что полёт российского истребителя был выполнен при соблюдении всех правил и никаких внештатных ситуаций не возникло. Эксперты полагают, что США устраивают провокации у границ России, открыто используя разведывательные самолёты и беспилотники.

Пресс-служба сил ВМС США в Европе и Африке опубликовала видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 американского самолёта радиоэлектронной разведки EP-3 Aries над Чёрным морем.

В описании к видео говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние около полутора метров и пересёк полётный маршрут ЕР-3.

«Было установлено, что взаимодействие (военных самолётов РФ и США. — RT) является небезопасным из-за того, что Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в пяти футах и пересёк его траекторию движения, в результате чего EP-3 Aries попал под реактивную струю Су-27», — отмечается в сообщении американских военных.

Отмечается, что перехват длился два часа и 40 минут.

Обвинения Госдепа

В Госдепартаменте назвали перехват американского самолёта-разведчика российским истребителем «небезопасным» и призвали Москву прекратить подобные сближения во избежание опасных инцидентов в небе.

«Как подтвердило командование военно-морских сил США в Европе, российский Су-27 провёл небезопасное сближение с американским EP-3 в международном воздушном пространстве, российский пилот приблизился на расстояние 5 футов и пролетел непосредственно перед коридором EP-3», — сказала на очередном брифинге представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Истребитель Су-27

РИА Новости

По её словам, Россия «грубо нарушила существующие соглашения и международные нормы, в данном случае — соглашение о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA)».

«Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчётов, создают опасность для экипажа с обеих сторон и провоцируют воздушные столкновения», — добавила она.

В Минобороны России ранее сообщили, что 29 января над нейтральными водами была обнаружена неопознанная воздушная цель, которая приближалась к границе воздушного пространства РФ.

«На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что экипаж истребителя доложил об идентификации самолёта-разведчика и осуществил его сопровождение, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России. При этом экипаж соблюдал все необходимые меры безопасности.

«После того как самолёт-разведчик ВМС США изменил курс полёта на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полёт российского самолёта Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было», — уточнили в оборонном ведомстве РФ.

Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский, не согласился с оценкой американской стороны, заявившей, что манёвр российского самолёта был небезопасен.

«Это опять попытка переложить ответственность на РФ. Хотя это не российские самолёты летают вблизи американского континента. За тысячи километров от своих границ, от своей территории США используют разведывательные самолёты. Регулярно летает там американский беспилотный стратегический летательный аппарат Global Hawk, который неоднократно замечали и над Чёрным морем, и над Украиной вблизи границ РФ. Он ведёт разведку. Поэтому действия наших систем ПВО абсолютно оправданны. Мы в этом случае ничего не нарушаем, и никакого опасного сближения не было», — сказал он в беседе с RT.

Стратегический беспилотник Global Hawk

Reuters

Военная активность США у границ РФ

Специалист напомнил, что число полётов разведывательной авиации НАТО вблизи границ России резко увеличилось с 2014 года.

За прошедшую неделю Вооружённые силы РФ зафиксировали 10 летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку у российских границ. Дежурные силы ПВО три раза вылетали на перехват.

Кроме того, 31 января в воды Чёрного моря вошли два корабля НАТО — ракетный эсминец проекта 45 (Type 45) Duncan Королевских ВМС Великобритании и турецкий фрегат Gaziantep. Об этом сообщили в Объединённом военно-морском командовании НАТО.

7 января самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon и стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВМС США были замечены в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Разведывательная операция проходила на высотах 25—27,5 тыс. футов (7600—8400 метров) и продолжалась несколько часов. По данным Aircraft Spots, в 13:33 GMT (16:33 мск) самолёт всё ещё находился над акваторией Чёрного моря недалеко от западного побережья Крыма.

Маршрут Poseidon пролегал в международном воздушном пространстве вдоль южного побережья Крыма — к Новороссийску и обратно. Затем самолёт-разведчик сделал несколько кругов в зонах к западу от Севастополя и в районе посёлка Черноморское.

В тот же день стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил длительный полёт над территорией Украины и вблизи воздушного пространства самопровозглашённых республик Донбасса.