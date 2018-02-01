Минобороны рекомендовало Пентагону прекратить полёты у границ России

Манёвры российского истребителя Су-27 при перехвате американского самолёта-разведчика у границ России были «стандартными» и «абсолютно законными». Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

«Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Чёрного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнёры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесёнными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Военные также обратили внимание на то, что для «российской истребительной авиации «перехват» воздушных целей», которые приближаются к границе России с выключенными транспондерами, «длится считаные минуты».

«Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более 2 часов 20 минут попытки американского самолёта-разведчика ЕР-3Е Aries II приблизиться к границе воздушного пространства Российской Федерации в районе Крыма, правильно называются сопровождением», — добавили в ведомстве.

При этом в Минобороны рекомендовали США воздержаться от подобных полётов вблизи российской границы.

«Если для американских лётчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полётов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения», — подчёркивается в заявлении.

Также отмечается, что манёвры Су-27 «были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными» для самолёта-разведчика ВМС США.

«Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации», — заключили в ведомстве.

Ранее американская сторона опубликовала видеозапись перехвата самолёта ВМС США российским истребителем.

30 января в российском военном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем американский самолёт радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II.

В свою очередь, в Пентагоне назвали действия российской стороны «небезопасными».