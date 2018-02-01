Опубликованы новые видео перехвата американского самолёта российским Су-27

Военно-морские силы США опубликовали ещё пять видеозаписей перехвата самолёта-разведчика EP-3 Aries российским самолётом Су-27 над нейтральными водами Чёрного моря.

Видео появились на YouTube-канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке.

«На видеороликах показаны манёвры российского Су-27 вокруг EP-3 ВВС США в непосредственной близости и в различных положениях», — говорится в заявлении пресс-службы.

30 января в Минобороны России сообщили об отсутствии внештатных ситуаций при сближении Су-27 с американским самолётом радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II над нейтральными водами Чёрного моря.

В свою очередь, Пентагон назвал перехват «небезопасным».

31 января ВМС США опубликовали видео перехвата американского самолёта российским Су-27.