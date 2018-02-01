Опубликованы новые видео перехвата американского самолёта российским Су-27

Короткая ссылка
Военно-морские силы США опубликовали ещё пять видеозаписей перехвата самолёта-разведчика EP-3 Aries российским самолётом Су-27 над нейтральными водами Чёрного моря.

Видео появились на YouTube-канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке.

«На видеороликах показаны манёвры российского Су-27 вокруг EP-3 ВВС США в непосредственной близости и в различных положениях», — говорится в заявлении пресс-службы.

30 января в Минобороны России сообщили об отсутствии внештатных ситуаций при сближении Су-27 с американским самолётом радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II над нейтральными водами Чёрного моря.

В свою очередь, Пентагон назвал перехват «небезопасным».

31 января ВМС США опубликовали видео перехвата американского самолёта российским Су-27.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru