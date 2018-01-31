Опубликовано видео перехвата американского самолёта российским Су-27

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Опубликовано видео с камеры самолёта-разведчика EP-3 Aries, который был перехвачен российским истребителем Су-27 над нейтральными водами Чёрного моря.

Видео появилось на YouTube-канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке.

30 января в Минобороны России сообщили об отсутствии внештатных ситуаций при сближении Су-27 с американским самолётом радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II над нейтральными водами Чёрного моря.

В свою очередь, Пентагон назвал перехват «небезопасным».

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