Опубликовано видео перехвата американского самолёта российским Су-27

Опубликовано видео с камеры самолёта-разведчика EP-3 Aries, который был перехвачен российским истребителем Су-27 над нейтральными водами Чёрного моря.

Видео появилось на YouTube-канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке. 30 января в Минобороны России сообщили об отсутствии внештатных ситуаций при сближении Су-27 с американским самолётом радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II над нейтральными водами Чёрного моря. В свою очередь, Пентагон назвал перехват «небезопасным».