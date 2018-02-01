Пентагон заявил о намерении продолжать полёты авиации США у границ России

В Пентагоне заявили, что собираются продолжать осуществлять полёты в международном воздушном пространстве над Чёрным морем у берегов России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи.

«Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — сказал он.

Кроме того, он повторил, что в Вашингтоне всё также считают недавний перехват американского самолёта-разведчика российским Су-27 «небезопасным и непрофессиональным».

Ранее Минобороны рекомендовало Пентагону прекратить полёты у границ России.

30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.

В Пентагоне действия российской стороны назвали небезопасными.