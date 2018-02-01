Пентагон заявил о намерении продолжать полёты авиации США у границ России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи.
«Мы летаем над Чёрным морем, а Чёрное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полёты будут продолжены», — сказал он.
Кроме того, он повторил, что в Вашингтоне всё также считают недавний перехват американского самолёта-разведчика российским Су-27 «небезопасным и непрофессиональным».
Ранее Минобороны рекомендовало Пентагону прекратить полёты у границ России.
30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.
В Пентагоне действия российской стороны назвали небезопасными.