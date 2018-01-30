В Госдуме назвали цель разведки самолётов США вблизи берегов Крыма
«Они засекают время реагирования нашей ПВО, время подлёта перехватчика, пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву», — цитирует РИА Новости Белика.
По словам депутата, самолёты США могут лететь в двух метрах от российской границы — «по всем документам это международное воздушное пространство, а значит, они ничего не нарушили».
Парламентарий пояснил, что в таких случаях российский пилот вынужден маневрировать, чтобы вытолкать нарушителя в «настоящую международную воздушную зону». Белик добавил, что «обиды Пентагона здесь неуместны».
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II. В Госдепе назвали инцидент нарушением международных норм.