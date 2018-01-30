В Госдуме назвали цель разведки самолётов США вблизи берегов Крыма

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что целью воздушной разведки самолётов ВМС США около берегов Крыма является изучение быстроты реагирования ПВО и передача этих данных Украине.

«Они засекают время реагирования нашей ПВО, время подлёта перехватчика, пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву», — цитирует РИА Новости Белика.

По словам депутата, самолёты США могут лететь в двух метрах от российской границы — «по всем документам это международное воздушное пространство, а значит, они ничего не нарушили».

Парламентарий пояснил, что в таких случаях российский пилот вынужден маневрировать, чтобы вытолкать нарушителя в «настоящую международную воздушную зону». Белик добавил, что «обиды Пентагона здесь неуместны».

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II. В Госдепе назвали инцидент нарушением международных норм.

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